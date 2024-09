FranSat představil TV Stick - modul CAM CI Plus 2.0 ve formátu USB

DNES!

▲ Obr č. 1 - Nový USB TV stick (foto: Eutelsat)



Nové řešení pro příjem satelitní televize Fransat bylo představeno na veletrhu IBC 2024, kde dceřiná společnost Eutelsat Group uvedla v premiéře exkluzivní miniaturní zařízení pro sledování programové nabídky a služeb Fransat.Novým řešením příjmu je "exkluzivní miniaturní set top box určeného pro zjednodušení příjmu satelitních programů a služeb" platformy Fransat.Nový produkt, vystavený na stánku Eutelsat Group (hala 1.C41), bude ve Francii dostupný během čtvrtého kvartálu 2024.je modul podmíněného přístupu (CA modul), který využívá nový standard CI Plus 2.0 k integraci funkcí dekódování a LCN (Logical channel numbering) satelitního vysílání do kompatibilního USB dongle.V praxi to bude znamenat, že nový TV Stick se jednoduše zasune do USB portu televizorů nové generace vybavených integrovaným satelitním tunerem. Zařízení umožní sledovat satelitní HD a UHD kanály, využívat pokročilé funkce a služby televizoru prostřednictvím dálkového ovladače televizoru. Uživatel tak již nepotřebuje žádný externí set top box ani další kabely.Fransat se označuje za prvního operátora na světě, který nabízí toto inovativní řešení s ambicí zjednodušit a rozšířit příjem satelitní televize přímo v domácnostech.Programovou nabídku Fransat doposud mohli zájemci sledovat na televizorech s CA modulem vloženým do PCMCIA slotu. Novinka umožní využívat klasický USB port televizoru, nabídne zabezpečení nejnovější generace pro kontrolu přístupu a ochranu UHD a prémiového obsahu.USB stick Fransatu umožní využívání i OTT služeb. Fransat nabízí také službu Fransat Connect, interaktivní TV aplikaci integrující službu rozšířeného elektronického programového průvodce (EPG), založenou na technologickém standardu interaktivní televize HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television), který je také dostupný ve všech televizorech nové generace.TV stick nabízí sníženou spotřebu energie, využívá napájení z USB portu televizoru a není tedy zapotřebí další zdroj. Díky kompaktním rozměrům je také snadno recyklovatelný, v souladu se současnými strategiemi televizních operátorů a výrobců na snižování jejich uhlíkové stopy.Software pro TV stisk je společně vyvíjen Fransatem a TWISE, francouzskou společností zaměřenou na vývoj bezpečnostního software, a Viaccess-Orca, další francouzskou společností specializující se na technologie video obsahu se zvláštním zaměřením na řízení přístupu.Standard CI Plus 2.0 již integrovala řada výrobců televizorů, včetně HISENSE, LG a Philips. Očekává se, že postupné zavádění standardu se uskuteční v roce 2025, což umožní přechod od starého rozhraní PCMCIA.redakce