TELEKO: Přeladění DAB+ vysílače Liberec na finální frekvenci

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Společnost TELEKO provedla změnu v distribuci svého digitálního rozhlasového pozemního multiplexu ve standardu DAB na vysílači Liberec - Proseč, kde došlo k přeladění multiplexu na finální kmitočet.Digitální pozemní rozhlasový multiplex s programy privátních vysílatelů naladí posluchači na Liberecku na nové vysílací frekvenci (bloku). Společnost TELEKO, která DAB multiplex provozuje, přeladila svoji DAB síť v Liberci z přechodného na finální vysílací frekvenci.Posluchači v okolí měst Liberec a Jablonec nad Nisou doposud mohli programovou nabídku DAB multiplexu firmy TELEKO poslouchat na bloku 5A. Po přeladění je nyní dostupná na bloku 7C. S přeladěním na nový kmitočet došlo ještě k jedné významné změně, která potěší samotné posluchače - zvýšil se výkon vysílače ze 100 Wattů na 1000 Wattů ERP. Desetinásobně vyšší výkon vysílače by měl zlepšit příjem v nejbližším okolí na indoor příjem a zlepšit i dálkový příjem paketu.Samotné přeladění na přijímačích neproběhne vždy automaticky - je nutné zvolit buď AUTOTUNE nebo FACTORY RESET. U většiny autorádií by mělo proběhnout automatické přeladění.DAB multiplex firmy TELEKO je šířen z libereckého vysílače ze stanoviště Proseč od července 2019. Došlo k opakovanému přeladění DAB sítě na nový kmitočet. Původně se programová nabídka vysílala v L pásmu, později došlo k přesunu do tzv. třetího tv pásma. Nejprve na blok 5D. Po zahájení pravidelného vysílání DAB sítě v sousedním Sasku (Německo) došlo k přeladění na 5A. Nyní se přešlo s vysíláním na finální blok 7C.TELEKO pro posluchače na Liberecku nabízí stanice ČRo Sever, ČRo Hradec Králové, DAB plus TOP40, Rádio Proglas, Rádio 7 a Rádio Energic.redakce