Jak jsou na tom transpondéry Skylinku po změnách parametrů?

Změny na straně operátora multiplexů

Získaná kapacita po změnách parametrů

Měření transpondérů na pozici 23,5°E

V polovině 21. týdne 2024 provedl operátor česko-slovenské satelitní platformy Skylink , společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, změny parametrů většiny transpondérů. Většinou se změnilo FEC a Pilot. V jednom případě i symbol rate.Pro samotného operátora šlo o vcelku výrazný zásah do provozu jednotlivých multiplexů, které po těchto kosmetických změnách dostaly jednotné FEC 3/4 (původně měly některé multiplexy 2/3) a Pilot byl nastaven na hodnotu ON (původně OFF). U jednoho transpondéru proběhla dokonce změna symbol rate (symbolové rychlosti) na běžnou hodnotu, kterou operátor používá - tedy 29900 (původně 27500).Na přístrojích s funkcí FastScan proběhly změny hladce - automaticky se načetla nové konfigurace programů a multiplexů. Ostatní diváci si museli programy naladit ručně a to zadáním nových parametrů. Hlavním problémem mohla být výše uvedená změna symbolové rychlosti u jednoho multiplexu. S ostatními změnami si mohly přijímače poradit bez větších problémů (samozřejmě i v tomto případě existují výjimky - některé set top boxy nemají FEC s automatickou detekcí).Podle ohlasů se zdá, že se změnami parametrů nebyly u diváků větší potíže (po úvodním přeladění).Se změnou parametrů multiplexů - FEC a Pilot se zvýšila celková kapacita multiplexů, kterou operátor získal zhruba 50 Mbit/s, kterou nyní využívá pro přeladění programů na nové vysílací parametry a celkovou optimalizaci distribuce. Cílem je totiž opustit dva transpondéry na pozici 23,5°E (11,778 GHz, pol. V a 11,954 GHz, pol. H na kterých změny multiplexů neproběhly). Změny parametrů neproběhly ani na tzv. home TP (12,070 GHz), který proto nadále zůstává v DVB-S.Vedle navýšené kapacity jednotlivých multiplexů došlo u těchto paketů také k jedné zásadní změně: pro příjem je nyní nutný silnější signál, aby byla dosažena stejná signálová rezerva jako dříve (před změnou).Nutné je zmínit, že jeden z multiplexů Skylinku, frekvence 11,876 GHz používá od svého spuštění v DVB-S2 parametry SR, FEC a Pilot jako multiplexy, které na takové parametry přešly nyní. Došlo jen ke sjednocení parametrů multiplexů.A jak si nyní jednotlivé transpondéry s multiplexy Skylinku po signálové stránce vedou nyní. Server parabola.cz přináší svým čtenářům aktuální výsledky měření jednotlivých transpondérů na pozici 23,5°E, které provozují M7 Group a Towercom (12,363 GHz).Měření proběhlo dnes 26.5.2024 v lokalitě Nové Zámky (Slovensko, Nitranský kraj) v 10:43 hodin za slunečného počasí. K měření byla použita parabola značky Mascom o průměru 80 cm, monoblok single Silversky, koaxiální kabel Cavel 17PATC o délce 23 metrů. Měření uskutečnila společnost TP plus. Redakce webu parabola.cz děkuje společnosti za provedené měření a poskytnutí obrazové dokumentace.Na obrázku číslo 2 a 6 jsou signálové výsledky transpondérů, u kterých změny neproběhly a které již nebude provozovatel DTH služby v budoucnu používat. Jde o zajímavé srovnání s ostatními provozovanými transpondéry.Výsledky ukazují, že nejslabší signál (C/N) byl dosažen právě u transpondéru, který nebude operátor dále používat (11,778 GHz) s C/N 11,9 dB. Naopak nejsilnější signál byl zaznamená na 12,090 GHz.redakce