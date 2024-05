Teletext na přijímačích s OS Android TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Stažení aplikace TextTV (foto: screen z Android TV/aplikace)



▲ Obr č. 2 - Menu aplikace TextTV (foto: screen z Android TV/aplikace)



▲ Obr č. 3 - Výběr teletextu (foto: screen z Android TV/aplikace)



Stažení aplikace

▲ Obr č. 4 - Hlavní stránka teletextu České televize (foto: screen z Android TV/aplikace)



Konfigurace, ovládání aplikace

▲ Obr č. 5 - Testovací stránka teletextu České televize (foto: screen z Android TV/aplikace)



▲ Obr č. 6 - Ukázka příjmu teletextu TVP1/TG1 (foto: screen z Android TV/aplikace)



Závěr

Hodnocení aplikace TextTV

Na DVB přijímačích je možné listovat v teletextových stránkách na stanicích, které tuto funkci nabízejí. Teletext je možné sledovat i na přijímačích s operačním systémem Android TV.Pro některé diváky je již teletext přežitek a patří do historie, druhá skupina teletext nadále vyhledává. Řada vysílatelů jej nadále svým divákům proto poskytuje.S přechodem na druhou generaci pozemního vysílání (DVB-T2) se provozovatelé hlavních českých komerčních stanic TV Nova, TV Prima a TV Barrandov a slovenské TV Markíza se rozhodli již tuto službu dále neprovozovat.Většina z vyjmenovaných komerčních stanic divákům nabízí jejich ekvivalenty v podobě aplikací na bázi HbbTV, které přeci jenom nabízejí mnohem větší rozsah služeb - zpravodajství včetně fotografií, hry, letáky obchodních řetězců ale i upoutávky či celé díly některých pořadů. Tyto služby, bohužel, původní teletext nabídnout nedokáže.Přesto má teletext u mnoha diváků své místo na trhu i dnes. Kouzlo teletextu spočívá i v tom, že zprávy na teletextu jsou ve zkrácené podobě - diváci nemusí číst a vyhledávat zprávy na řadě různých internetových stránek. V kompaktním formátu se divák dozví vše podstatné co se děje doma i v zahraničí.Nové set top boxy s operačním systémem Android TV bez DVB tuneru přímo neumožňují sledovat teletextové stránky. Existuje šikovná aplikace "Text TV", kterou je možné stáhnout z Google play a která pak zpřístupní teletextové stránky mnoha evropských vysílatelů. V "channel listu" nechybí teletext České televize, dále teletext TVP (Polsko), ARD, ZDF (Německo), ORF (Rakousko) a mnoho dalších vysílatelů. Podmínkou pro listování teletextovými stránkami na Android TV set top boxu je internetové připojení.Po nainstalování aplikace a spuštění se automaticky zobrazí poslední využívaný teletext (při prvním spuštění txt České televize). Stisknutím tlačítka zpět na dálkovém ovladači lze změnit na teletext jiného vysílatele (položka "Channels" v menu).V menu "Customize reader view" lze změnit používaný font (na výběr jsou čtyři písma), dále poměr stran a možnost zvolit, zda se má použít textový mód.Pod položkou "Controls" se skrývá nápověda - jak ovládat teletext. K volbě teletextových stránek (čísla) se lze dostat stisknutím tlačítka OK (zobrazí se softwarová klávesnice). To je varianta především pro dálková ovládání s minimem tlačítek. Uživatelé Android TV boxů s dálkovým ovládačem s numerickými tlačítky mohou zadávat čísla stránek přímo (ne přes softwarovou klávesnici).Předchozí či následující stránku lze zobrazit stisknutím levého, respektive pravého tlačítka od OK. Tlačítka nahoru a dolu umožňují přepínat mezi podstránkami.V některých teletextech fungují i čtyři barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, světle modré) pro rychlý vstup do konkrétní rubriky teletextu. Funkční je na dálkových ovládačích s barevnými tlačítky.Aplikace TextTV umožňuje přijímat teletextové stránky i na Android TV boxech, které DVB tuner nemají. Výhodou je rychlost zobrazení (není nutné čekat na načtení stránky). Nevýhodou je, že v nabídce není teletext slovenské RTVS, dále je nutné internetové připojení - stránky se stahují z internetu.+ kvalitní zobrazení teletextových stránek+ zobrazení stránek bez prodlev+ zobrazení txt ČT a dalších zahraničních stanic+ možnost zvolení některého z předdefinovaného fontu pro lepší čitelnost textu- chybí teletext RTVS- nutný internetMartin Vyleťal