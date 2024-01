Skončila aukce kmitočtů pro DAB+, přiděleny kmitočty

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Jsem rád, že se nám aukci podařilo dokončit úspěšně, když jsme uspokojili všechny zúčastněné zájemce a podařilo se rozdělit všechny nabízené bloky. Dalšímu rozvoji zemského digitálního rozhlasového vysílání tak již nestojí nic v cestě

V České republice skončila elektronická aukce výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 174 až 230 MHz, které je vyčleněno pro digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+.Dražené kmitočtové bloky si rozdělilo všech 8 účastníků výběrového řízení.Dne 4. 1. 2024 v odpoledních hodinách Český telekomunikační úřad (ČTÚ) úspěšně dokončil aukční proceduru prodeje jednotlivých aukčních bloků nabízených pro účely rozvoje komerčních celoplošných (bloky B, C) a regionálních sítí (bloky R1 - R27) pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání (DAB).Celoplošnou DAB+ síť B bude provozovat společnost Czech Digital Group, a.s., vlastněná Českými Radiokomunikacemi. Další celoplošnou síť označenou písmenem C bude provozovat firma RTI cz s.r.o., která se již účastní stávajícího experimentálního provozu DAB+ v České republice.Broadcast Services s.r.o.: Aukční blok R2, R9, R17, R22, R26;Czech Digital Group, a.s.: Aukční blok B, R4, R15, R23;Fiera touch s.r.o.: Aukční blok R3, R13, R20, R25;GG OMIKRON s.r.o.: Aukční blok R16, R18, R19;JOE Media s.r.o.: Aukční blok R12, R14, R24, R27;PLAY.CZ a.s.: Aukční blok R1, R5, R8, R10, R11, R21;RTI cz s.r.o.: Aukční blok C;TELEKO digital, a.s.: Aukční blok R6, R7.Celková vydražená cena za všechny Aukční bloky byla 79 325 000 Kč (téměř 80 milionů).Aukční blok R2 5 580 000 KčAukční blok R9 3 580 000 KčAukční blok R17 200 000 KčAukční blok R22 50 000 KčAukční blok R26 80 000 KčCelková cenaAukční blok B 26 350 000 KčAukční blok R4 1 020 000 KčAukční blok R15 1 060 000 KčAukční blok R23 910 000 KčCelková cenaAukční blok R3 230 000 KčAukční blok R13 130 000 KčAukční blok R20 60 000 KčAukční blok R25 45 000 KčCelková cenaAukční blok R16 130 000 KčAukční blok R18 110 000 KčAukční blok R19 110 000 KčCelková cenaAukční blok R12 70 000 KčAukční blok R14 130 000 KčAukční blok R24 40 000 KčAukční blok R27 20 000 KčCelková cenaAukční blok R1 6 660 000 KčAukční blok R5 1 190 000 KčAukční blok R8 580 000 KčAukční blok R10 340 000 KčAukční blok R11 3 320 000 KčAukční blok R21 140 000 KčCelková cenaAukční blok C 25 650 000 KčCelková cenaAukční blok R6 360 000 KčAukční blok R7 1 180 000 KčCelková cena,“ uvedl po vyhlášení výsledků výbrového řízení elektronické aukce předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.Ve výběrovém řízení jsou stanovena rozvojová kritéria, která by měla zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání, ale i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů. Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.Mezi výhody digitálního rozhlasového vysílání patří zejména možnost rozšíření nabídky celoplošně šířených programů. Dále se jedná o možnost lepší zvukové kvality nebo různé doplňkové multimediální funkce a aplikace, ke kterým příjemce nepotřebuje internet. DAB by měl umožnit výrazně lepší kvalitu a dostupnost příjmu za pohybu, tedy zejména v automobilech. Všechny nově prodávané automobily už povinně několik let přijímač DAB musí obsahovat.redakce