Prima COOL s audio popisem za pomocí AI

Těší nás, že jsme první na trhu, kdo s tímto inovativním modelem hlasového modelu pro audio popisy přichází. S experty z MAMA AI jsme vymysleli specifický proces, který nám umožňuje efektivně přibližovat děj a prostředí pořadů pro zrakově postižené diváky. Nové řešení jsme vyvíjeli a zlepšovali roky s ohledem na potřeby a preference našich diváků, aby byl nadále zachován vysoce personalizovaný a kvalitní audio zážitek

Jsem nadšený, že díky partnerství s Primou může naše AI technologie přispět k větší dostupnosti mediálního obsahu

Použitím mVoice Studio od MAMA AI skupina Prima ukazuje, jak může být technologie využita k rozšíření přístupnosti a zlepšení zážitku pro všechny diváky

A jak technologie syntézy lidského hlasu a umělé inteligence funguje?

Je to základní komentář, u kterého není potřeba nějakých specifických emocí a dikce, jež by naopak mohly narušovat zvukovou stopu filmu či seriálu, která je pro zrakově postiženého diváka velmi důležitá

Prima využívá AI v obchodu i při správě sociálních profilů

Televizní skupina Prima rozšiřuje své služby pro televizní diváky. Ve spolupráci s přední českou technologickou společností MAMA AI vyvinula inovativní produkt mVoice Studio, který pomáhá tvořit audiopopisy „AD” v českém jazyce pomocí syntézy lidského hlasu a umělé inteligence. Díky tomu může skupina Prima rozšiřovat nabídku pořadů pro zrakově postižené diváky. Nejnověji je audio popis k dispozici i u vybraných pořadů na Prima COOL ,“ uvádí Jaroslav Richtr, vedoucí oddělení dabingu skupiny Prima.," říká Jan Kleindienst, Co-CEO a spoluzakladatel přední české technologické společnosti MAMA AI, a dodává: „.“Obě společnosti vytvořily efektivní proces mediální tvorby a vyladily specifický hlasový model, který je využíván pro audio popisy. Technologie syntézy hlasu MAMA AI využívá nejnovější poznatky z oblasti umělé inteligence, aby vytvářela hlasy, které jsou tak realistické, že je obtížné je odlišit od skutečných lidských hlasů. Platforma mVoice umožňuje využít ženské, mužské i dětské hlasy, a to nejen v českém jazyce. Vybraný dabér nahraje do databanky několik nahrávek podle vytvořeného skriptu. Poté se „potrénuje“ umělá inteligence a výsledkem je hlasový model.Pořad se nahraje do mVoice Studia, kde odborný pracovník nastuduje obsah a připraví doprovodné popisy obrazového děje. Popisuje části děje, které zrakově postižení potřebují dovysvětlit, aby lépe pochopili situaci. Může se jednat o popis osob, prostředí nebo výrazy a gestikulace. „,“ dodává Richtr.Technologie umělé inteligence využívá skupina Prima i pro správu oficiálních profilů CNN Prima NEWS a lifestylových magazínů na sociálních sítích. Za tímto účelem se mediální dům spojil s technologickým startupem elv.ai, který zapojuje umělou inteligenci k automatickému třídění a vyhodnocování nevhodného a škodlivého obsahu na sociálních sítích. Umělá inteligence pod dohledem specializovaných editorů elv.ai v současnosti pro Primu chrání diskuze na devíti facebookových a pěti instagramových profilech. Obchodní zastupitelství Media Club zase zakomponovalo umělou inteligenci do optimalizace klientských kampaní.je česká inovativní firma zaměřující se na vývoj produktů a poskytování služeb v oblasti aplikací umělé inteligence, sémantického vyhledávání, konverzační inteligence, včetně ChatGPT, syntézy lidských hlasů, biomedicíny, biochemie, cybersecurity, detekce anomálií, crypto smart kontraktů, virtuální a augmentované reality, digitálních dvojčat a mnoha dalších. Tým MAMA AI je historický tým IBM Watson AI R&D Lab - a jako takový se za poslední desítky let velkou měrou prací z České republiky zasloužil o vývoj klíčových světových technologií umožňujících stavbu AI produktů, včetně hlasových a textových konverzačních asistentů pro zákazníky ze všech kontinentů.(FTV Prima)redakce