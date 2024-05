ČRa ukončí DAB v Praze na bloku 7A a připravují finální síť

DNES!

▲ Obr č. 1 - DAB multiplex R15 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha - město 6B 43 185

▲ Tabulka č. 1 - Povolené parametry pro DAB multiplex R15



▲ Obr č. 2 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Společnost České Radiokomunikace se chystá na zahájení pravidelného regionálního digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).Firma pro ostré vysílání regionální DAB sítě použije kmitočty, které získala letos v aukci, kterou organizoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ).Jako první hodlá firma spustit regionální vysílací síť pod označením R15 z vysílače Praha - Žižkov v Mahlerových sadech. Právě tento vysílač využívá ČRa i u stávajícího experimentálního DAB vysílání na bloku (kmitočtu) 7A.Z důvodu ukončení platnosti stávající kmitočtové licence vypne společnost ČRa v pátek 31. května ve 23:59 stávající pilotní DAB vysílání z vysílače Praha - Žižkov na kmitočtu 7A.Pro žižkovský vysílač získala ČRa nový finální kmitočet 6B, na kterém, zahájí vysílání nejpozději do 14. června 2024. Finální frekvenci získala společnost v aukci s dobou platností do roku 2040. Vysílač bude zařazen do regionální vysílací sítě R15.Ve finální DAB síti R15 se objeví všechny komerční stanice, které nyní vysílají v pilotní síti. Signálem této sítě, ve které vysílá 14 rozhlasových stanic, bude pokryto více než 1,5 miliónu obyvatel Prahy a středních Čech.Společnost ČRa tak spustí první z DAB sítí na základě kmitočtového přídělu ve zmíněné elektronické aukci. Další DAB sítě hodlá operátor sítě spustit ve druhé polovině letošního roku.V současné době je v České republice v provozu jediná DAB síť s pravidelným vysíláním. Celoplošnou síť provozuje veřejnoprávní Český rozhlas. Vedle toho jsou v provozu také pilotní DAB sítě dalších společností RTI cz, TELEKO či JOE Media.Začátkem letošního roku skončil tendr ČTÚ na provozovatele jednotlivých DAB sítí. Výsledkem elektronické aukce je, že v Česku bude fungovat celkem 30 vysílacích sítí, z toho 2 nové celoplošné a 27 nových regionálních.redakce