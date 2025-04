Seriál Vraždy v kraji už tuto neděli na TV Nova

16.04.2025 13:03

DNES!

Seriál, který má nejen detektivní zápletku, ale hlavně srdce. A v jeho středobodu je komunita, která řeší daleko víc než jen zločin. Vítejte v kraji, kde se všichni znají jménem a kde se zdánlivě nic neutají - i když každý má své tajemství.

Hlavní roli elitního kriminalisty, který se rozhodl změnit svůj životní styl ztvárnil Ondřej Sokol. Vedle něj se diváci mohou těšit na silné herecké obsazení včetně čerstvého držitele Českého lva Petra Uhlíka, Jany Plodkové, Taťjány Medvecké, Petra Buchty, Jany Pidrmanové nebo Václava Kopty.

První díl seriálu se na obrazovkách TV Nova objeví tuto neděli 20.dubna ve 20.20 hodin.

▲ Seriál Vraždy v kraji (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)

„ Celý patnáct minut bude mít divák v téhle epizodě náskok před detektivem. Celou tu dobu bude mít možnost zkoumat vztahy i život v jedné malé obci, kde žijí zdánlivě samí dobří lidé. Můžete zkusit hádat, kdo se může stát obětí, kdo vrahem a hlavně - proč ,“ říká kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó.

Plukovník David Kučera opouští svou hvězdnou kariéru v Praze, aby v Hříběticích začal nový - jak doufá - klidnější život, kdy bude mít čas na sebe, sestru a její děti, které většinou zanedbával. A také na své milované včely. Jeho příjezd však naruší poklidný chod místního oddělení a zamíchá i dynamikou vyšetřovacího týmu, kterému velí major Hrstka (Václav Kopta).

A Kučerův nový parťák, nejmladší člen týmu Matěj Šnajdr (Petr Uhlík), se ukáže jako překvapivě schopný a nadšený policista - oddaný čtenář jeho biografie Máme případ, plukovníku, fanoušek a zároveň někdo, kdo by jednou mohl jít Kučerovi v stopách.

„ David Kučera by měl být svým způsobem hvězda policejního týmu a vůbec v celé policejní branži. Tahle hvězda se ale najednou vrátila na malé město a Václav Kopta moc hezky hraje jeho nadřízeného, který Davida hrozně obdivuje. Třeba ho pravidelně pouští do dveří, ve chvíli, když se rozhoduje, tak pohledem hledá odpovědi u něj, a přitom díky hierarchii by to měl rozhodovat on. Myslím, že to tomu dává komický náboj. A Petr Uhlík hraje zase mladého policistu, který je do té ikony zblázněný. I těm obyčejným scénám tato dynamika dodává napětí a je to díky tomu mile vtipné ,“ říká ke své postavě Ondřej Sokol a k možnosti odstěhovat se z města dodává: „ Máme dům v Jeseníkách nad Hanušovicemi, kam už se pomalu začínám mentálně stahovat a myslím, že se tam v dohledné době začnu stahovat i prakticky. Hrozně tomu rozumím. Život je opravdu hektický, práce je šíleně moc a už jsem v nějakém věku, že začínám přemýšlet o tom, že to taky nebude trvat věčně. A pravděpodobně si říkám, že nechci zemřít v běhu, rád bych se i rozhlížel kolem sebe. Opravdu si myslím, že se do Šumperka vrátím. Určitě nevypnu, to já úplně neumím, ale přemýšlím o tom, že povedu spíš nějaký lokální život a nějaký soukromý život, který moc nemám .“

Pod režií osmidílného seriálu jsou podepsáni Lenka Wimmerová a Tomáš Pavlíček: „ Ne vždy se na natáčení stane, že vás baví úplně všechny postavy a příběhy. Už za sebou několik kriminálek režijně mám, přesto si vždy kladu otázku: V čem bude tato jiná? Když jsem četl scénáře Vražd v kraji přišlo mi, že se případy vyřeší strašně zajímavě, a přitom se na vyšetřování netlačí. Jako bychom šli s vyšetřovateli do míst, kde může žít náš známý nebo kamarád, a tam si dali čaj s medem. A na základě těchto návštěv se případ vyřeší. Snažil jsem se, aby tak dobře jako bylo mě u čtení, bylo dobře i divákovi u sledování .“

Pro Lenku Wimmerovou jde naopak o první zkušenost s detektivním žánrem: „ Seriál má specifický žánr, protože jde o oddychovou detektivku, ne tu typickou. Určité napětí musí zůstat, aby to diváky bavilo. Plus musíte přidat kousek humoru a lehkosti, aby divák nebyl úplně hrůzou bez sebe. Najít takový balanc byla výzva, ale zároveň to, co mě na tom velmi bavilo. Sama jsem divák, kterého když detektivka chytí a zaujme, tak jsem schopná zkouknout třeba všech osm dílů v kuse. A protože to o sobě vím, tak si je dávkuju strašně opatrně .“

zdroj: Nova