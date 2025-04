Svět Agathy Christie každý všední den na FilmBox Stars

Britský šarm a zločiny, které mají svůj řád. Agatha Christie, nejprodávanější autorka všech dob, uchvátila miliony čtenářů a diváků po celém světě, a čeští diváci nejsou výjimkou. Proto FilmBox Stars přináší každé všední odpoledne dvě její nejikoničtější televizní adaptace “Vraždy podle Agathy Christie“ a “Hercule Poirot“ s Davidem Suchetem v hlavní roli.

Léty prověřená láska českých diváků ke královně zločinu

Kdo by neměl rád dobré detektivky? Agatha Christie definovala tento žánr a její díla dodnes ovlivňují současné spisovatele detektivek a filmové tvůrce.Je stále nejprodávanější spisovatelkou na světě, její knihy vyšly celosvětově ve více než 2 miliardách výtisků a byly přeloženy d o více než 100 jazyků. První český překlad románu Agathy Christie vyšel již v roce 1935 a od té doby její knihy z místních knihkupectví nezmizely. V televizi patří její adaptace k nejsledovanějším pořadům, zejména ty s charismatickým Davidem Suchetem v roli Hercula Poirota.

▲ Vraždy podle Agathy Christie (foto: Caroline Dubois)

Do světa Agathy Christie vtáhne diváky nejen malebné prostředí anglického venkova a šlechtických sídel, ale také geniální průběh jednotlivých příběhů. Její zápletky jsou založeny na promyšlených motivech, psychologii postav a vždy uspokojivém rozuzlení. Na rozdíl od moderních kriminálek, které často sázejí na brutalitu a chaos, jsou její příběhy osvěžujícím návratem k itelektu a pořádku.

Svět Agathy Christie, na FilmBoxu Stars

Od pondělí do pátku nabízí FilmBox Stars divákům inteligentní záhady, dobovou atmosféru a rafinované detektivy, kteří řeší zločiny s elegancí a vtipem, s dvojitou dávkou klasických detektivních příběhů: “Vraždy podle Agathy Christie“ (13:50) a dvě epizody “Hercule Poirot" (15:50 a 16:50).

Vraždy podle Agathy Christie:Francouzské pojetí detektivní klasiky

Druhý ze tří francouzských seriálů, které interpretují její dílo pod souhrnnou hlavičkou nabízí jedinečné a okouzlující zpracování příběhů. Děj se odehrává v malebné francouzské provincii v období od 50. do 70. let 20. století a představuje zcela nové postavy, které řeší záhady s humorem, romantikou a důvtipem.

Charismatický policejní komisař Swan Laurence (Samuel Labarthe) se ujímá vyšetřování případů, které v původních verzích řešili Hercule Poirot, slečna Marplová nebo další hrdinové Christie. Po jeho boku stojí mladá novinářka Alice Avrilová, odhodlaná feministka, která udělá cokoli pro zajímavý titulek - a jejím neustálým slovním přestřelkám s Laurencem nechybí šarm ani humor. Trojici doplňuje komisařova oddaná sekretářka Marlène, která jakoby vypadla z plakátu s Marilyn Monroe.

Ve třetí sérii, která se odehrává v neklidných 70. letech, se mění nejen doba, ale i hlavní hrdinové. Nové případy řeší energická kapitánka Annie Greco, jejímž parťákem je drsný Max Beretta, a do týmu přibývá také vnímavá terapeutka Rose Bellecour. Série tak získává modernější ráz, aniž by ztratila ducha klasických zápletek.

Hercule Poirot: jeden z nejlepších kriminálních seriálů v historii

Tlevizní adaptace bestsellerových detektivek od Agathy Christie je mnohými kritiky i diváky považována za jednu z nejlepších kriminálních sérií všech dob. V hlavní roli se představil britský herec David Suchet, který ztvárnil slavného belgického detektiva Hercula Poirota jako elegantního a výstředního intelektuála. Společně se svými věrnými společníky - kapitánem Hastingsem, šéfinspektorem Jappem a slečnou Lemonovou - Poirot řeší spletité zločiny od Anglie až po středomoří.

Více než 25 let zůstával David Suchet věrný roli Hercula Poirota a stal se s touto postavou naprosto neoddělitelně spjatý. Jeho pečlivý smysl pro detail a vybroušené herecké výkony mu vynesly uznání kritiků i oddanou základnu fanoušků po celém světě. Suchet je známý tím, že při přípravě na tuto roli studoval každý aspekt Poirotovy osobnosti - od chůze až po způsob, jak drží lžičku.

„ Lidé se mě ptají, jestli jsem chtěl, aby byl můj Poirot populární. Nechtěl. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem začal číst romány Agathy Christie. Chtěl jsem být Poirot, na kterého by byla hrdá. Takže šly pryč směšné kostýmy a obří kníry - a zvolil to, co skutečně napsala: formální obleky, malé dárky v podobě vázaných květin a dokonalý knír ,“ řekl Suchet v jednom z rozhovorů.

Každý všední den přináší FilmBox Stars inteligentní, stylovou a nadčasovou zábavu: Ve 13:50 se diváci mohou těšit na “Vraždy podle Agathy Christie“, a poté následují dvě epizody seriálu “Hercule Poirot“ v 15:50 a 16:50.

