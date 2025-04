Skupina Prima zavádí strukturu produktových segmentů

14.04.2025 14:50

Skupina Prima zavádí novou řídicí strukturu založenou na pěti produktových segmentech. Vedoucí segmentů reportují představenstvu. Cílem této strategické změny je urychlit rozhodovací procesy a efektivněji reagovat na dynamické změny na mediálním trhu. Zároveň skupina Prima posiluje tým vedení.

Od 1. května se vedení platformy prima+ ujme zkušený mediální odborník Jan Maxa, který má za sebou dvanáctileté působení v České televizi, kde vedl jak vývoj nových pořadů, tak v posledních letech také digitální divizi. Petr Král se posouvá do čela nového produktového segmentu Distribuce a OTT. Jeho hlavním úkolem bude rozvoj produktové propozice skupiny Prima na rostoucím trhu IPTV.

„ Tato změna je klíčovým krokem k posílení naší pozice #1 na trhu a zajištění udržitelného růstu i v budoucnu. Umožní nám to urychlit rozhodovací procesy a lépe se soustředit na rozvoj našich pěti produktových segmentů ,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima, a dodává: „Budeme nyní pohotověji reagovat na neustále se měnící preference diváků a posluchačů.“

▲ Jan Maxa (foto: Autor: Jaroslav Fikota, © Česká televize)

Nově tak bude skupina Prima rozdělena do pěti produktových segmentů:

1. Televize: Zahrnuje všechny televizní kanály skupiny Prima na českém a slovenském trhu i mediálně zastupované Media Clubem. V jeho vedení je Alex Ruzek, programová ředitelka televizí Prima. Za obchod zodpovídá Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.

2. Streamovací služba prima+: Vedení tohoto segmentu se ujme od 1. května Jan Maxa, nový ředitel pro VOD segment skupiny Prima. Technologický rozvoj platformy a obchod má na starosti Hung Nguyen, komerční ředitel online rozvoje skupiny Prima.

3. Rádio: Zahrnuje všechny rádiové stanice patřící do skupiny Prima i obchodované Media Clubem. Tento tým vede a za obchod zodpovídá Martin Kašpárek, obchodní ředitel divize rádií Media Clubu.

4. Digital Media: Spojuje online aktivity, včetně zpravodajského portálu a TV stanice CNN Prima NEWS a lifestylových webů skupiny Prima i portálů zastupovaných Media Clubem. Tento segment je v rukou Martina Švehláka, ředitele zpravodajství a publicistiky skupiny Prima, a Hunga Nguyena, komerčního ředitele online rozvoje skupiny Prima.

5. Distribuce & OTT: Tento segment se soustředí na rozvoj IPTV a OTT produktů skupiny Prima. Do jeho čela se posouvá Petr Král.

Jan Maxa přichází do vedení videoslužby prima+

Zároveň s restrukturalizací posiluje skupina Prima vedení. Segment prima+ nově povede Jan Maxa, zatímco Petr Král bude mít na starosti distribuční strategii a rozvoj OTT. „ Věřím, že Petr nám pomůže nadefinovat konkurenceschopnou propozici pro skupinu Prima v náročném a rychle se vyvíjejícím prostředí operátorů internetových televizí ,“ vysvětluje Marek Singer. „ Honza Maxa na Primu přináší dlouholeté zkušenosti z tvorby obsahu i digitálních médií. Jeho úkolem bude pokračovat v rozšiřování nabídky platformy, zejména v oblasti originální tvorby, která je u diváků nesmírně populární a přináší nám nové předplatitele. Oběma, Petrovi i Honzovi, přeji na jejich nových pozicích mnoho úspěchů ,“ doplňuje Marek Singer.

„ Na nové působení i výzvy se velmi těším. Během pouhých dvou let se prima+ stala významným hráčem na poli streamovacích platforem. Mým cílem je dále posilovat její pozici a rozvíjet nabídku o kvalitní a atraktivní obsah pro široké spektrum diváků. Chci investovat do nových formátů a žánrů, ale také přinášet inovace prostřednictvím projektů, jako byli například Zrádci - prima+ by měla být první volbou pro každou českou rodinu, která hledá kvalitní zábavu ,“ uvádí Jan Maxa, nový ředitel pro VOD segment skupiny Prima.

Jan Maxa působil v letech 2012-2024 ve vedení České televize, kde od roku 2012 zastával pozici ředitele vývoje pořadů a programových formátů, od roku 2020 vedl nová média a od roku 2023 divizi digitálních služeb. V letech 2011-2013 zavedl v ČT producentský systém řízení vlastní tvorby. Řídil týmy kreativních producentů a dramaturgů, producentsky vedl mezinárodní koprodukce jako Jan Hus nebo Marie Terezie a od roku 2020 řídil oblast nových médií s důrazem na technologickou i obsahovou modernizaci. Předtím působil v televizi Nova a ve skupině CME, kde implementoval producentský systém v několika zemích, a pracoval jako obchodní ředitel ve společnosti Avion Postproduction a výkonný ředitel české pobočky vydavatelství Hachette Filipacchi. Má zkušenosti z oboru IT, poradenství a je také aktivním hudebníkem - hrál mimo jiné v kapelách Vltava nebo Zuby nehty.

Petr Král se v online světě pohybuje téměř tři desetiletí. Více než osm let působil jako ředitel vývoje produktů v Seznam.cz. Téměř tři roky vedl digitální aktivity TV Nova a stál u obnovení platformy Voyo. V mediální skupině Czech News Center zastával roli ředitele placeného obsahu, kde se věnoval strategii a konsolidaci prémiového obsahu. Na Primě působí od září loňského roku. Nově se posouvá na pozici vedoucího segmentu Operátoři a OTT. Mezi své zájmy řadí scenáristiku a filmovou produkci.

zdroj: FTV Prima