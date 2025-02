DNES!

▲ Obr č. 1 - Technické parametry DAB multiplexů (foto: parabola.cz/ČRa)



V pořadí třetí celoplošná DAB síť v Česku zahájila v úterý 4. února svůj provoz. Společnost České Radiokomunikace (ČRa) v nové DAB síti spustila první rozhlasové programy.Do nové digitální rozhlasové vysílací sítě - přesněji multiplexu B - vstoupily programy skupiny Radio United Broadcasting. Posluchači mohou z uvedeného DAB multiplexu naladit stanice Rádio Kiss, Country Radio, Radio Beat, Rádio 1, Rádio Spin a Signál Radio. První tři vysílají s audio bit ratem 48 kbit/s a zbývající tři stanice s tokem 40 kbit/s. Používá se moderní enkódování HE-AAC v2.Těchto šest rozhlasových stanic si ukrojilo 30,56 % vysílací kapacity. Znamená to, že pokud budou mít další spuštěné stanice podobné toky, vejde se do jednoho multiplexu 18 až 20 rozhlasových stanic.Se startem celoplošného DAB multiplexu představila společnost ČRa některé parametry nabízených služeb. Rozhlasovým broadcasterům nabízí kapacitu s audio bit ratem od 40 kbit/s do 128 kbit/s. Tři ze spuštěných stanic tedy mají nejmenší možný audio bit ratem v nově spuštěné DAB síti.Martin Hroch, generální ředitel Radio United Broadcasting, na včerejší tiskové konferenci u příležitosti zařazení šestice svých stanic do finálního celoplošného DAB multiplexu zdůraznil, že DAB není pro hi-fisty - tedy pro posluchače, kteří očekávají vysokou kvalitu zvuku. Pro tyto posluchače jsou určené jiné služby. DAB má sloužit především pro běžný poslech a stát se vyhledávaným způsobem příjmu rozhlasových programů na cestách prostřednictvím autorádií či přenosných DAB přijímačů.Zároveň připomněl, že jako broadcaster má s paralelním vysíláním na VKV/FM a v DAB další nemalé výdaje za distribuci signálu. Provozovatel v některých regionech může při rozjezdu digitálního rozhlasového vysílání získat nové posluchače a to zejména v oblastech, ve kterých příslušná stanice nebyla doposud dostupná v rámci analogového vysílání v pásmu VKV/FM. Spuštěním digitální distribuce se mění situace a otevírá prostor stávajícím vysílatelům značně rozšířit svoji dostupnost regionálních či multiregionálních rádií na celoplošnou úroveň. Být mezi prvními při rozjezdu celoplošného vysílání má tu výhodu, že provozovatel může získat nové posluchače, kteří doposud hledají stanici, která bude odpovídat jeho hudebnímu vkusu.Stávající audio bit rate v DAB síti by nemusel být pro rádia trvalý. V budoucnu by mohl i klesnout. Záležet bude na vývoji na trhu v oblasti dalšího vylepšování audio kodeku. Pro vysílatele by to byla úspora nákladů za distribuci programu a pro posluchače možnost příjmu dalších rozhlasových programů, eventuálně doplňkových služeb.redakce