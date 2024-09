CANAL+ Action v říjnu: Další díly Dcera národa či Elitní komando I

DNES!

Televizní stanice CANAL+ Action uvede v říjnu v premiéře další díly moderně stylizované minisérie Dcera národa z vlastní tvorby CANAL+ a dále nabídne premiéry akční komedie 21 Jump Street nebo první řadu seriálu Elitní komando.Programová nabídka stanice CANAL+ Action je také k dispozici na streamu v aplikaci CANAL+ - www.canalplus.cz 6. října(21 Jump Street, 2012)Policisté Schmidt (Jonah Hill) a Jenko (Channing Tatum) se připojí k tajné jednotce Jump Street a využijí svůj mladistvý vzhled k tomu, aby v utajení pracovali na místní střední škole. Když zbraně a odznaky vymění za školní batohy, riskují své životy při snaze vypátrat nebezpečný gang drogových dealerů. Zjišťují však, že střední škola se od té doby, co ji před pár lety opustili, vůbec nezměnila, a především přicházejí na to, že se stále nevypořádali s celou řadou vlastních problémů, jimž v průběhu dospívání čelili. Akční komedie 21 Jump Street vznikla na motivy stejnojmenného amerického seriálu, který dramatický tón převedl do komediální roviny. Režie se chopili Phil Lord a Christopher Miller a do hlavních rolí obsadili Jonaha Hilla a Channinga Tatuma. Film byl překvapivým hitem a skvěle fungoval jako moderní akční komedie s přidanou hodnotou humoru a parodie. Jeho úspěch vedl v roce 2014 ke vzniku pokračování 22 Jump Street, kde se Schmidt a Jenko musí infiltrovat mezi studenty vysoké školy.13. října(22 Jump Street, 2014)Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají policejní důstojníky Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké změny - jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. Ale zatímco Jenko potká spřízněnou duši ve sportovním týmu a Schmidt pronikne do řad studentů umění, začínají zvolna pochybovat o svém vzájemném vztahu. Jejich úkolem už není pouze vyřešit případ, ale jsou nuceni také zjistit, zda mezi sebou mohou mít dospělý vztah. Pokud se těmto dvěma přerostlým puberťákům podaří vypracovat se z univerzitních nováčků ve skutečné muže, pak by vysoká škola mohla být tím nejlepším, co je kdy potkalo.6. října(2024), II. částPles pro Zdeňku Havlíčkovou skončí celonárodním popraskem: statkáře Antonína Svobody, kterého jí vybrali obrozenci, si vůbec nevšímá, bláznivě zamilovaného Kounice nevědomky přehlíží a tančí hlavně s Quidem, který je pro svůj polský původ celé české honoraci trnem v oku. I přes Riegrův výslovný zákaz se Zdeňka své lásky ke Quidovi nechce vzdát ani po plese. Dokonce se s ním začne tajně scházet. A do toho obrozenci plánují její zásnuby s Antonínem Svobodou. Zdeňka ví, že musí něco udělat, protože Svobodu si nevezme ani za nic. Snad kdyby Rieger Quida lépe poznal? V hlavní roli Dcery národa v režii Cristiny Gro?an a Matěje Chlupáčka se představí Antonie Formanová.13. října(2024), III. částZdeňka Havlíčková se rozhodne odtajnit svůj vztah s Quidem. Tím ale proti sobě poštve české vlastence, a dokonce se o tom píše i v bulváru. Navíc jí Rieger nakáže okamžitě opustit Prahu, aby se s „tím Polákem“ nemohla dál vídat. Obrozenci Zdeňku „uklidí“ do Rakovníka, odkud každý den Quidovi pilně píše... A marně čeká na odpověď. Když ji přijedou navštívit Filipka s Kounicem, zdeptaná Zdeňka nemá chuť bez své osudové lásky vůbec žít. A nabídka, se kterou přijde Kounic, situaci jenom zhorší.Obrozenci mezitím plánují sbírku na Národní divadlo, ale pořád jim někdo předhazuje, jak mizerně skončil jejich poslední „projekt“. Zavelí proto, že se Zdeňka musí ukázat na veřejnosti - zdravá, veselá a ani trochu těhotná s Quidem. Zdeňka se do Prahy vypraví jen proto, že doufá, že se s ním znovu setká. Osud jí její přání vyplní, ale happy end se nekoná.8. října(La Unidad, 2020)Španělský thrillerový seriál, který měl premiéru v roce 2020, sleduje tým elitních policistů španělské protiteroristické jednotky, kteří bojují proti globálním teroristickým hrozbám. Tajná jednotka policistů je sestavena proto, aby zabránila teroristické skupině zaútočit na Španělsko, když je tam zatčen její vůdce. Seriál vychází z reálných policejních operací a jeho tvůrci Dani de la Torre a Alberto Marini se zaměřili na autentičnost a napětí při vykreslování práce těchto elitních sil.První řada má šest epizod a rozvíjí napínavý příběh, který nejen mapuje náročnou práci jednotky, ale také se zabývá osobními životy členů týmu, kteří čelí tlaku neustálé hrozby a zároveň se musí vyrovnávat s vlastními rodinnými problémy. Seriál klade důraz na rychlé tempo, akci a důvěryhodné vykreslení policejních zásahů. Je oceňován pro svou realistickou atmosféru, výborné herecké výkony a schopnost zachytit morální dilemata a osobní oběti, které s sebou nese boj proti terorismu.19. října(Zombieland, 2009)Akční komedie z roku 2009 od společnosti Columbia Pictures kombinuje zombie apokalypsu s černým humorem. Film sleduje příběh Columba (Jesse Eisenberg), mladého neurotika, který díky svým pravidlům pro přežití dokáže žít ve světě zamořeném zombies. Na své cestě potkává Tallahasseeho (Woody Harrelson), drsňáka, jehož hlavní motivací je najít poslední čokoládovou tyčinku Twinkies. Díky své chytrosti a schopnosti manipulovat ostatními přežívají také Wichita (Emma Stone) a její mladší sestra Little Rock (Abigail Breslin).Hvězdně obsazená akční komedie si oblibu diváků získala díky svému svižnému tempu, vtipným scénám a originálnímu pojetí postapokalyptického světa. Přestože jde o zombie film, Zombieland klade více důraz na humor, mezilidské vztahy a absurdní situace než na klasický horor. Film se stal kultovním a v roce 2019 se dočkal pokračování s názvem Zombieland: Rána jistoty.redakce