Nova Cinema mění nejen vizuální identitu, ale i celkovou komunikaci značky

▲ Obr č. 1 - Nova Cinema - zaostřeno na film (foto: TV Nova)



Nova Cinema není jen jednou z tematických stanic. Je to jedinečná značka se schopností propojit divákův svět s velkolepým a zářivým světem filmu a umožnit mu navázat až osobní vztah s jeho oblíbenými filmovými hrdiny. Divák se má při sledování Nova Cinema cítit výjimečně. A podle toho jsme k redesignu přistupovali

Hojně využíváme lens, flare a glow efekty, umožňující nám hrát si s hloubkou a světlem, a tvořit tak kontrast a variace při přechodu mezi contentem a grafikou. Typická je dále kombinace blur efektů a gradientů s kontrastně jednoduchým a čistým fontem. Tento jednoduchý element staniční grafiky nám slouží především pro jasnou navigaci a informace pro diváky

Cílem bylo přinést divákům značku, která je vizuálně jasně odlišitelná a zároveň zachovává charakteristickou eleganci. Naše práce spočívala v tom, abychom Nova Cinema nejen jednoznačně začlenili do Rodiny Nova, ale také vytvořili její vlastní a nezaměnitelný styl, který si diváci snadno zapamatují

Termín nasazení nového loga nebyl vybrán náhodně. Nova Cinema totiž slaví 1. prosince 17. narozeniny a k této příležitosti plánujeme rovnou spustit velkou 360° brandovou kampaň

, jedna z tematických stanic Rodiny Nova, představí v neděli 1. prosince zcela nový vizuální styl, který klade důraz na zprostředkování autentického a silného filmového zážitku pro televizního diváka. Redesign je součástí rozsáhlého strategického plánu zaměřeného na posílení pozice nejen hlavní stanice Nova, která prošla redesignem v srpnu, ale i tematických kanálů, a to právě nejen z hlediska obsahu, ale i značky a vizuální identity.Nova Cinema hraje velmi významnou roli v nabídce stanic Rodiny Nova, což dokládá i skutečnost, že se jedná o čtvrtou nejsledovanější stanici na českém trhu. Tato pozice potvrzuje stabilní zájem diváků o tematické kanály Nova a ukazuje, že Nova Cinema je klíčovým hráčem na poli televizní zábavy. V rámci jejího redesignu bylo podstatné, aby značka jasně vizuálně komunikovala svůj obsah a byla ve spektru televizních stanic také snadno rozpoznatelná. Tematické kanály totiž mají primárně přispívat k tomu, aby si diváci našli vždy takový program a obsah, který odpovídá jejich zájmům a potřebám.,“ představila novou vizuální identitu Nova Cinema šéfka kreativy Jana Vavreková a dodává: „.“,“ vysvětluje marketingový ředitel Jakub Strýček a dodává: „.“Nova Cinema v kampani Zaostřeno na film propojuje svět filmu s diváckým zážitkem, kdy čočka objektivu symbolizuje svět před i za kamerou a oči reprezentují diváka. Claim Zaostřeno na film zdůrazňuje poslání stanice přinášet kvalitní a rozmanitý obsah, který divákům nabízí hluboké emocionální a vizuální prožitky. Stanice tímto claimem komunikuje jasný záměr - umožnit divákům soustředit se na to nejlepší ze světa kinematografie.Kampaň směřuje také ve větší míře do digitálního prostředí, se zvláštním důrazem na sociální sítě a web novacinema.cz, který nabídne ještě hlubší propojení s filmovým světem. Diváci se mohou těšit na exkluzivní obsah, interaktivní prvky a možnost stát se součástí komunity filmových fanoušků.Na tvorbě nového vizuálního stylu Nova Cinema se podílela agentura loyalkasper, přičemž klíčovou roli sehrálo kreativní oddělení Novy, které zajistilo 80 % práce in-house.(Nova)redakce