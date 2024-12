Silvestrovské koncerty na domácích a zahraničních stanicích

DNES!

Dvojka, Slovenská televize STVR (dříve RTVS)

Relax

ZDF

Das Erste, ORF2

TVP2

Přemýšlíte, jak strávíte poslední hodiny roku 2024? Pokud to bude alespoň z části v přítomnosti televizní obrazovky, bude se možná hodit přehled záznamů živých koncertních vystoupení, které vedle 3sat nabízejí i další stanice.Televizní stanice 3sat nabídne v poslední den roku 24 hodinové pásmo koncertů populární hudby. Tento počin vysílatele žádný jiný FTA broadcaster nepřekoná. Nicméně i na jiných domácích (českých a slovenských) a zahraničních programech najde divák nějaké koncerty jako alternativu k bohaté nabídce na 3sat.Kulturní kanál České televize se v poslední den roku zaměří na starší koncerty zaměřené na největší hvězdy populární hudby. Ve 20:40 hodin to bude jeden z nejzásadnějších koncertů v historii legendární britské rockové kapely - Rolling Stones v Hyde Parku 1969.Ve 21:40 hodin čeká na diváky televizní vystoupení legendárního krále rokenrolu po sedmileté pauze - Elvis Presley - 68 Comeback Special.Ve 22:55 hodin to bude další koncert věnovaný legendě - Tině Turner. Půjde o koncert z legendárního stadionu ve Wembley, kde 80 tisíc nadšených fanoušků sledovalo strhující výkon rockové hvězdy ve vrcholné formě v roce 2000.V prvních minutách Nového roku 2025 kanály Nova a Nova International přinesou záznam koncertu Marka Ztraceného z pražského Edenu. V 1:45 hodin obě stanice nabídnou show Michal David 50 - Mejdan roku.Na druhém televizním programu slovenské televize STVR čekají na diváky nejenom koncerty, ale i hudební dokumenty.Z koncertů to bude jen záznam koncertu Karla Gotta z pražské Lucerny z roku 2007, který Dvojka přinese v 15:25 hodin.Přes den Dvojka odvysílá hudební dokumenty z cyklu DNA popu - v 8:25 hodin to bude Peter Nagy, následuje v 8:50 hodin Beáta Dubasová. Dále v 10:10 hodin dokument o Kylie Minogue, 10:35 hodin o Beyoncé, v 11 hodin o Adele, v 11:30 speciál Tuna Turner. Jak se stát Beatles prozradí dokument ve 12:15 hodin.Ve 13:10 hodin se Dvojka věnuje Eltonovi Johnovi (repríza v 19:30), ve 14:15 zpěvačce Lucii Bílé. Dokument Karel Svoboda - Šťastná léta odvysílá Dvojka v 16:50 hodin. Dva dokumenty věnované historii legendární švédské skupině ABBA jsou na programu ve 20:20 a 21:15 hodin. Dokument o Céline Dion odvysílá ve 22:10 hodin a následovaný dokumentu o legendární rockové skupině AC/DC ve 23:05 hodin. Po půlnoci nabídne Dvojka dva dokumenty o kapele Queen (00:01 a 1:00 hodina).Česká celoplošná televize Relax nabídne v poslední den roku 2024 v hlavním vysílacím čase "Megakoncert 2024", který začne ve 20:55 hodin. Co bude obsahem zmíněného megakoncertu není známo. Lze předpokládat, že půjde o koncert Rádia Čas. Ahgow skončí ve 2:20 hodiny na Nový rok 2025.Největší německou silvestrovskou hudební show a živě přinese druhý veřejnoprávní program ZDF od 20:15 do 45 minut po půlnoci. Přímý přenos z Braniborské brány divákům přinese řadu národních a mezinárodních hostů. Diváci se mohou těšit na hosty jako jsou Alex Christensen, Ásdís, Bausa, Chris de Sarandy, Kamrad, Loi, Maite Kelly, Marcus & Martinus, Nemo, Peter Schilling, Sarah Engels, Johnny Logan a mnoho dalších.Živou silvestrovskou hudební show připravila do vysílání německá Das Erste, rakouská ORF2 a švýcarská SRG SSR (SRF). Ve 20:15 hodin začne společný Silvestr s podtitulem "Silvester - Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow", který skončí zhruba 20 minut po půlnoci.Kdo přislíbil svoji účast? Andrea Berg, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Andy Borg, Inka Bause, DJ Ötzi, Semino Rossi, Michelle, Thomas Anders, Ross Antony, Voxxclub, Gitte Haenning, Höhner, Vincent Gross a řada dalších.Poslední noc roku diváci polské TVP2 mohou strávit s nejlepší zábavní hudbou v dokonalém prostředí. Koncert pod širým nebem ze Slezského stadionu za účasti publika. Na podiu vystoupí hvězdy polské a zahraniční hudby jako například The Kolors, DJ BoBo, Natasza Urbańska, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Afromental, Małgorzata Ostrowska, Sarsa, Piotr Kupicha / Feel, Wilki, Blanka, Filip Lato, Jacek Stachursky, Kuba Szmajkowski, Staszek Karpiel - Bułecka. Show začíná ve 20:00 hodin a skončí hodinu po půlnoci.redakce