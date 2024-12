TELEKO končí s DAB sítí v Praze a středních Čechách

DNES!

Konec sítě TELEKO digital v Praze a Středních Čechách

▲ Obr č. 1 - Regiony pro DAB sítě společnosti TELEKO digital (foto: TELEKO digital)



Konec DAB muxu i v Ústí nad Labem

S koncem roku 2024 přicházejí důležité změny pro posluchače digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) na území hlavního města a Středních Čech. V těchto regionech již nebudou v provozu DAB vysílače společnosti TELEKO.Společnostprovede významnou změnu v distribuci rozhlasových programů. K Novému roku 2025 ukončí provoz DAB vysílačů Praha - Strahov, Praha - City tower, Příbram - hvězdárna a Benešov - Kozmice na vysílacích blocích (kanálech) 11A, respektive 8A. Vysílání bude ukončeno bez náhrady.Ještě před vánočními svátky 19. prosince 2024 společnost TELEKO digital ukončila - opět bez náhrady - DAB vysílání na vysílači Ústí nad Labem - Kukla na bloku 6D.Důvodem ukončení vysílání na všech uvedených vysílačích a kanálech je vypršení individuálního oprávnění od ČTÚ (Český telekomunikační úřad) na využívání těchto vysílacích prostředků a nové oprávnění firma nezískala.Pro posluchače to fakticky znamená, že DAB multiplex TELEKO skončil v Ústeckém kraji, v Praze a Středních Čechách. Nicméně na části těchto regionů je možné vysílání přijímat i nadále a to z vysílačů v regionech, na kterých společnost TELEKO digital poskytuje své služby na základě kmitočtových přídělů v letos uzavřeném tendru ČTÚ.Připomeňme, že TELEKO digital získala oprávnění na dvě regionální sítě - R6 (pokrytí Libereckého a Královéhradeckého kraje) a R7 (Vysočina, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj). DAB síť R6 bude používat blok 7C, zatímco druhá R7 využije kanál (blok) 10D. Tyto dvě regionální sítě jsou již v provozu na svých finálních kanálech (blocích) a DAB vysílače používají navýšený výkon, který má zajistit lepší pokrytí území.DAB sítě TELEKO digital nadále šíří programy Radio Proglas, Radio 7, DAB Plus TOP 40, ZUN a Český rozhlas Hradec Králové. Stanice ZUN je pouze na bloku 10D.redakce