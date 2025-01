CANAL+ Action v únoru: Válka zítřka či 30 minut po půlnoci

DNES!

CANAL+ Action uvede v únoru očekávaný první seriál oscarového režiséra Thomase Vinterberga Rodiny jako ta naše a přinese nová vysílání filmůProgramová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.2. února 20:05(The Tomorrow War, 2021)Akční sci-fi film amerického režiséra Chrise McKaye (Lego® Batman film) kombinuje cestování časem, mimozemskou invazi a osobní rodinné drama. Příběh se soustředí na Dana Forestera, středoškolského učitele a bývalého vojáka, jenž je povolán do budoucnosti, aby bojoval proti mimozemšťanům, kteří téměř vyhubili lidstvo. Jde o propojení přítomnosti a budoucnosti prostřednictvím vojenské povinnosti. Vizuální efekty a akční scény jsou působivé, zvláště zobrazení nepřátelských mimozemšťanů. Hlavní roli ztvárnil Chris Pratt, který přináší svou obvyklou charismatickou energii. Emocionální rovina, zejména vztah hlavního hrdiny s jeho dcerou, dodává příběhu potřebnou hloubku.15. února 20:05(Zero Dark Thirty, 2012)Americké válečné drama režírovala Kathryn Bigelow podle scénáře Marka Boala. Film pojednává o desetiletém pátrání po vůdci teroristické organizace al-Káida Usámu bin Ládinovi, které vyvrcholilo jeho dopadením a smrtí při vojenské operaci Navy SEALs v Pákistánu v roce 2011. Film zachycuje reálné události a kombinuje je s dramatickými prvky. Zaměřuje se především na Mayu, neústupnou analytičku CIA, která se na vypátrání bin Ládina podílí zásadním způsobem. Film byl ceněn za realistický přístup a intenzivní atmosféru, ale čelil i kritice kvůli zobrazení mučení jako prostředku získávání informací. Snímek obdržel 5 nominací na Oscara a Jessica Chastain v roli analytičky CIA za svůj herecký výkon získala Zlatý glóbus.22. února 20:05(Race, 2016)Sportovní životopisný film z roku 2016 režíroval Stephen Hopkins. Snímek vypráví příběh legendárního amerického atleta Jesseho Owense, který se do historie zapsal svým výkonem na Letních olympijských hrách v Berlíně v roce 1936, konaných pod nacistickým režimem. Příběh sleduje Jesseho Owense od jeho skromných začátků v Ohiu přes univerzitní sportovní kariéru až po přípravu na olympijské hry. Vrcholným bodem je jeho triumf v Berlíně, kde vyhrál čtyři zlaté medaile, čímž zpochybnil Hitlerovu ideologii o rasové nadřazenosti. Film zobrazuje nejen jeho sportovní úspěchy, ale také boj proti rasismu a politické tlaky tehdejší společnosti.PREMIÉRA SERIÁLU20. února 20:05(Families Like Ours, r. Thomas Vinterberg, 2024)Velkolepé dystopické drama Rodiny jako ta naše o evakuaci Dánska, kde stoupá mořská hladina a dochází k zatopení země, je největší produkcí společnosti Zentropa a vlastní tvorby společnosti CANAL+ ve Skandinávii. Sedmidílný epický seriál nabízí strhující příběh o národě, který se musí rozloučit s vlastí, a o nezlomné lidské vůli přežít, doufat a milovat. Děj sleduje studentskou lásku Laury a Eliase a jejich rozvětvené rodiny na cestě z Dánska do různých částí Evropy. Kromě hvězdného dánského hereckého obsazení (Nikolaj Lie Kaas a Paprika Steen) v hlavních rolích excelují také mladí herci Amaryllis August a Albert Rudbeck Lindhardt. První seriál oscarového režiséra Thomase Vinterberga (držitel Oscara za film Chlast, nominace na Oscara za film Hon) měl letos světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a natáčel se také v České republice.redakce