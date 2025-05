TV Nova s novým standardem v udržitelném natáčení

DNES!

▲ Obr č. 1 - Seriál TV Nova, Ulice. Na snímku Adam Seidl a Lucie Vondráčková (foto: Petr Čepela, TV Nova)



Udržitelné natáčení není jen o recyklaci. V roce 2024 jsme se zaměřili na konkrétní změny, které přinášejí reálný dopad - jako je přechod z dieselových agregátů na místní připojení k elektřině, snižování spotřeby vody a efektivní plánování dopravy. V letošním roce se více zaměřujeme na dodavatele - od cateringu až po světelnou techniku. Nejde jen o změnu uvnitř produkce, ale i o to inspirovat celý dodavatelský řetězec

▲ Obr č. 2 - Seriál TV Nova, Monyová. Na snímku Ramba Tereza (foto: Zuzana Panská, TV Nova)



Televize je silné médium - nejen tím, co vysílá, ale i jak to vyrábí. A my věříme, že způsob, jakým vzniká obsah, by měl být stejně odpovědný jako to, co ukazujeme divákům. V green filmingu nejsme na začátku - jsme v momentě, kdy začínáme určovat směr

TV Nova dosáhla významného milníku v oblasti udržitelného natáčení - v roce 2024 získalo 60 % jejích pořadů mezinárodní certifikaci BAFTA albert, která hodnotí ekologický dopad audiovizuální produkce. Televize tak potvrzuje svou roli průkopníka green filmingu v Česku a oznamuje ambiciózní plán: do konce roku 2025 chce navýšit podíl certifikovaných formátů na 70 % a rozšířit své aktivity i na celý dodavatelský řetězec.TV Nova pokračuje v naplňování své strategie udržitelného rozvoje a stává se lídrem v oblasti ekologického natáčení v českém audiovizuálním prostředí. V roce 2024 získalo 60 % jejích hlavních pořadů mezinárodní certifikaci BAFTA albert, která hodnotí environmentální dopad audiovizuální produkce. Televize tak nastavuje nový standard v českém mediálním prostředí a ukazuje, že odpovědné natáčení není jen výsadou zahraničních platforem.Certifikaci BAFTA albert již získala například divácká stálice Ulice, oblíbená reality show Extrémní proměny. Dále připravované nové série seriálů Kriminálka Anděl a Odznak Vysočina a Oneplay originály Monyová, Metoda Markovič: Straka. Do konce roku 2025 si TV Nova klade za cíl navýšit podíl certifikovaných formátů na 70 %.,“ říká Aneta Kožuszniková, ESG konzultantka CME Certifikace BAFTA albert vznikla ve Spojeném království jako iniciativa organizace BAFTA (Britská akademie filmového a televizního umění) a stala se evropským standardem pro měření a snižování uhlíkové stopy v audiovizuální produkci. Jejím cílem je podpořit producenty v přechodu k udržitelným praktikám a vytvořit jednotný rámec pro ekologickou transformaci filmového a televizního průmyslu. Skupina CME, do níž TV Nova patří, si klade za cíl, aby do roku 2027 byly všechny její produkce certifikované podle standardu BAFTA albert. TV Nova jako součást této strategie patří mezi průkopníky udržitelného natáčení ve střední Evropě a aktivně přispívá k plnění tohoto ambiciózního cíle.,“ říká Hana de Goeij, Head of Production Sustainability & Responsible Content CME.Principy green filmingu uplatňuje TV Nova nejen při výrobě, ale i přímo v ději svých pořadů. Environmentální témata a udržitelný životní styl se postupně objevují i na obrazovkách. Kromě snižování uhlíkové stopy a odpadu tak televize pracuje i na tom, aby k větší odpovědnosti inspirovala své publikum.TV Nova byla první televizní skupinou v Česku, která začala v roce 2021 se systematickým zaváděním green filmingu na základě metodiky BAFTA albert. Dnes má vlastní síť tzv. green kapitánů, tedy vyškolených členů štábů, kteří koordinují udržitelná opatření přímo v terénu.Tato opatření jsou součástí širší ESG strategie skupiny, nazvané CME Cares, která v sobě spojuje environmentální, sociální a korporátní principy odpovědného podnikání. A jak ukazují výsledky - přechod k udržitelnosti nemusí být kompromisem, ale naopak motorem pro další inovace.(TV Nova)redakce