Gigablue UHD Quad 4K Pro - výkonný linuxový satelitní UHD přijímač

Popis přijímače

Příjem programů a chování přijímače

Multimédia

Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem a CI/CI+ sloty

Spolupráce s interním pevným diskem

Závěr

Dnes si představíme horkou novinku, která se objevila na našem trhu. Jedná se o luxusní linuxový satelitní přijímač Gigablue UHD Quad 4K Pro, který má vestavěný dvojitý satelitní FBC tuner. Přídavný slot pro tuner nabízí možnost rozšíření přijímače o dvojité tunery DVB-S2X, DVB-T/T2 nebo DVB-C2.Přijímač mě ochotně zapůjčila firma Pluton elektroprodejna z Třebíče.Přístroj umožňuje příjem satelitních programů v normě DVB-S/S2/S2X a je určen pro velmi náročné zákazníky.Gigablue UHD Quad 4K Pro Pro umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přístroj pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K) a podporuje technologii HDR10 a HLG. Operačním systémem je oblíbená Enigma 2.Srdcem přijímače je výkonný dvoujádrový ARM Broadcom BCM7252S. Taktovací frekvence procesoru je 1,7 GHz s výkonem 12000 DMIPS, paměť Flash 8 GB (eMMC) a s ohromnou pamětí RAM 4 GB (DDR4).Přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a umožňuje nahrávání na interní pevný disk, flash disk, externí pevný disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).Interní pevný disk se vkládá do elegantního výměnného šuplíku, který najdeme na zadním panelu přijímače, odpadá tak rozdělávání přijímače a připojování kabelů.Přístroj podporuje hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkce HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Nechybí ani funkce PIP (obraz v obraze), podpora hybridního televizního vysílání HbbTV, webový prohlížeč Chromium, přehrávač YouTube apod.Přijímač umožňuje přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem. Samozřejmostí je vestavěná LAN 1 Gbps, Vestavěný Wi-Fi modul je podle standardu Wi-Fi 5 a nechybí ani Bluetooth 5.4.Gigablue UHD Quad 4K Pro je napájený externím napájecím adaptérem 12V/5A.Přijímač je vyráběný v černém provedení s rozměry 270 x 190 x 60 mm. Na předním panelu se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače a velký barevný 3“ LCD displej, který nám umožňuje zobrazit název programu, jeho logo a další informace nebo můžeme displej přepnout do režimu živého obrazu.Místo LED diody je zde osvětlený pás, jehož barva signalizuje, v jakém režimu se přijímač nachází. Pod odklopným víčkem najdete jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru, dva CI/ CI+ sloty a jeden USB 3.0 port. Tedy parádní vybavení.Na zadním panelu jsou dva F konektory (vstupy dvojitého FBC satelitního tuneru), digitální optický audio výstup S/PDIF, dva USB 3.0 porty, jeden USB-C port, čtečka pro SD kartu, kolébkový vypínač a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.O výměnném šuplíku pro vložení pevného disku jsem již psal úvodem. Je zde i záslepka pro vložení dalšího dvojitého tuneru. Externí tunery zatím ještě nejsou na trhu, musíme si uvědomit, že jde o horkou novinku.Dvojitý tuner DVB-T2/C pro příjem digitálního pozemního vysílání a digitálního kabelové vysílání by měl být k dispozici koncem ledna 2025.Servisní port RS232 je proveden v podobě Mini USB konektoru. Dále je jsou zde dva HDMI konektory (jeden výstupní HDMI konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a jeden vstupní HDMI konektor pro připojení externího zdroje) a síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps.Součástí balení je instalační průvodce, HDMI kabel a napájecí adaptér 12V/5A.Do přijímače jsem nahrál aktuální stabilní image Open ATV 7.4. z 22.12.2024. Image z dílny týmu Open ATV považuji pro tuto značku přijímače za nejlepší a jsou podporované výrobcem. K dispozici jsou ještě image Teamblue.Verze ovladačů byla z 11 prosince 2024. Bootloader v přijímači byl ale zastaralý, a proto jsem ho upgradoval na poslední verzi 2448. To se provádí pomocí telnetu a doporučuji to svěřit zkušenému odbornému prodejci. Číslo verze bootloaderu se objeví po zapnutí přijímače z hlubokého spánku krátce na displeji přijímače.Aktualizace bootloaderu je velmi důležitá, protože řeší některé chyby, které mají vliv na celkové chování přijímače.Přijímač umožňují uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé, a i přepínání mezi programy je cca 2-3 sekundy.V přijímači je vestavěný dvojitý satelitní FBC tuner, typ 45308X, který je také použitý i v přijímačích VU+ 4K. Připomeňme výhodu technologie FBC. Místo jednoho tuneru máme k dispozici 4 tunery (jeden fyzický a tři virtuální). Pokud použijeme dvojitý FBC tuner, tak získáme až 8 tunerů (2 fyzické a 6 virtuálních). Více tunerů se hodí při nahrávání z různých transpondérů současně nebo u funkce PIP.S laděním programů s různými symbolovými rychlosti SR nebyl problém (rozsah 1-45 Msym/s), tuner podporuje normu DVB-S2X. Kvalita signálu S/N je zobrazována pouze v procentech, nikoliv v decibelech (chyba v driverech).Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru byla výborná a byla testována na příjmu anglických programů BBC HD a ITV HD z pozice 28,2° východně.Nalezení transpondérů s velmi vysokou symbolovou rychlostí SR není pro tento tuner žádný problém. Typickým příkladem takového vysílaní jsou multiplexy ruské placené televize MTS na družici ABS 2A na pozici 75° východně, kde se používá SR 45 Msym/s.Lze nainstalovat také plugin FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink a freeSAT by Skylink,Přijímač má perfektní obraz na HDMI výstupu. Ladění programů v režimu mutistream (MIS) nebylo možné. Nicméně použitý tuner by měl MIS podporovat. Ale ani u VU+ 4K, kde je použitý stejný typ tuneru, nebyl multistream okamžitě k dispozici a bylo nutné odladit software. V popisu na webu výrobce není o MIS žádná zmínka. Takže uvidíme do budoucna.Nutno podotknout, že na diskusním fóru Open ATV předávají administrátoři nalezené chyby přímo výrobci, takže podpora pro tento přijímač je skutečně živá a software se postupně odlaďuje.Dálkové ovládání je povedené a pracuje nejen v režimu IR, ale také v BT. Tlačítka se dobře mačkají a jsou velmi tichá. Úhel použití dálkového ovladače je velmi dobrý. Dálkové ovládání může také pracovat v režimu Bluetooth, to však vyžaduje spárování s konkrétním přijímačem.V image Open ATV 7.4 z 22.12.2024 byla chyba v pluginu Bluetooth Device Manager, který nešel řádně spustit. Tu se mě podařilo opravit a plugin tak vyhledává všechny Bluetooth zařízení v okolí přijímače. Pro spárování dálkového ovládání je nutno stisknout současně tlačítko menu a OK.Musím říci, že se mě spárování DO s přijímačem podařilo až po několikátém pokusu, je třeba býti trpělivý. Poté již můžete ovladačem mířit kam chcete a přijímač stále reaguje na povely z dálkového ovládání. Na můj vkus, byla ale některé reakce až moc rychlé, proto jsem DO odpároval a vrátil se tak k IR režimu ovládání přijímače, ten byl pro mě lepší volbou, ale asi je to otázka zvyku.Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku bez diakritiky na velkých písmenech, správná znaková sadu pro teletext se navolila automaticky.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 perfektní. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT by Skylink zobrazovaly v pořádku. Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je rychlé, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače.Jas displeje lze nastavit v menu přijímače. To, co se zobrazuje na displeji je věcí použitého skinu. Displej je opravdu nádherný a velmi pěkně čitelný. Displej umí zobrazovat i live vysílání, ale to je spíše taková perlička, video není plynulé. Místo LED diody je zde osvětlený pás, který lze také vypnout, a to jak v provozu, tak v pohotovostním stavu, tak i v hlubokém spánku. Perfektně zpracováno.Přijímač podporuje funkci mutiboot, lze nainstalovat až 8(!) image současně a přepínat mezi nimi. Já jsem při testování používal image Teamblue 7.5 a Open ATV 7.4. Není problém si nainstalovat i beta image Open ATV 7.5, pozor zde však není zaručena stabilita image.Přijímač samozřejmě umožňuje příjem IPTV vysílání. Doba startu přijímače (bootování) je cca 50 sekund. Na editaci programů v PC používám program Dreamset. Pro komunikaci přes FTP lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvory jsou všech stranách přijímače. Zde výrobce nic nepodcenil. Zahřívání přijímače je standardní. Chlazení je řešeno pasivní cestou a je plně dostačující. Napájení přijímače je pomocí externího napájecího adaptéru 12V/5A.Podporu hybridní televize HbbTV je třeba v přijímači doinstalovat online přes menu pluginů. Vyzkoušel jsem HbbTV České televize, ale i komerční TV Nova a Prima TV, kde se používá již vyšší verze HbbTV. Vše fungovalo v pořádku.Přehrávač videí z Youtube je již předinstalován. Přehrávání videí z Youtube, včetně těch ve 4K kvalitě, bylo bez problémů. K dispozici je také funkce hardware transcoding. Ta umožňuje streamování programů po LAN s kompresí MPEG-4 (HEVC není k dispozici) s voleným datovým tokem a snímkovou frekvencí obrazu, volba video rozlišení chybí.Díky dvojitému satelitnímu FBC tuneru můžete streamovat několik programů současně.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 a WAV. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, divx, xvid, mov, mkv, ts, wmv, mpeg-4 a flv. Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Přijímač si také bez problému poradil s testovacími MKV soubory s vysokým datovým tokem jako např. „Jellyfish-80-mbps-hd-hevc.mkv“ v rozlišení 4K (při vyšší rychlosti již obraz nebyl plynulý).Samozřejmě záleží, na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. Přehrávání DTS audia nebylo funkční.V image Open ATV je také k dispozici funkce PIP (obraz v obraze). Tlačítko PIP na dálkovém ovládání je ale nutno přemapovat přímo v menu přijímače, aby bylo funkční. Nicméně do režimu PIP se dostanete vždy pomocí delšího stisku modrého tlačítka, tak jak bývá u Enigma 2 zvykem.K dispozici je i plně funkční Quad PIP, tedy 4 live obrazy současně na obrazovce. Plugin musíte doinstalovat z menu pluginů. Není problém zobrazit i 4 kódované programy Skylinku, které plynule běží (za předpokladu použití interní dekódovací karty a softcamu oscam).Protože je zde použit procesor Broadcom, nelze v režimu PIP mít dva UHD programy. Ale to jistě ničemu nevadí. Bez problému jsou funkční dva HD programy nebo jeden UHD program v hlavním okně a v PIP okně HD program.Tento přijímač si asi nebudete kupovat pouze kvůli příjmu UHD programů, kterých je jako šafránu a je již jisté, že se to do budoucna nezmění. Náklady za takovéto vysílání jsou extrémně vysoké. Moderní výkonný satelitní přijímač, jakým tento model je, Vám nabídne mnoho jiných nadstandardních funkcí.Tento model Gigablue je konkurencí pro vlajkové lodi VU+ Duo 4K a Dreambox DM920 UHD. Osobně jsem velmi rád, že mám opět v rukou satelitní přijímač s procesorem Broadcom, takže zde není problém s efektem synchronizace videa s audiem při přepínání programů nebo problémy se stabilitou softcamu oscam, tak jako je tomu u procesoru Hisilicon a pythonem 3.x.K dispozici je nepřeberné množství pluginů jako např. webový prohlížeč Chromium, filmová databáze CSFD, Archívy CZ/SK, Mediaplayer 2, Chocholoušek picons atd.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru. Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Bez problému funguje softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE/Irdeto Skylink, ICE Irdeto freeSAT by Skylink, karty Irdeto RTVS a karty Conax Antik Sat . Nahrávky jsou samozřejmě nešifrované.Vestavěný dekodér není certifikovaný, tedy provoz dekódovacích karet je bez jakékoliv záruky.Přijímač má k dispozici dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů. Ovladače CI rozhraní přijímače však ještě nejsou úplně softwarově odladěny. Proto při přepínání dekódovaných programů může docházet k deformaci obrazu.Nicméně jsem vyzkoušel řadu dekódovacích modulů a až na výše uvedený softwarový bug byly plně funkční. Pro softwarové zprovoznění rozhraní CI+ je nutno nainstalovat plugin CI+ helper. Můžete tak provozovat dekódovací moduly, které jsou výhradně určeny pro CI+ rozhraní a v běžném CI rozhraní nepracují.Z CI+ dekódovacích modulů (které nepracují ve starším rozhraní CI) jsem pozitivně odzkoušel bezkartový dekódovací CI+ modul Nagra CAM803 pro dekódovaní programů satelitního operátora Skylink a CI+ modul Nagra Tivusat s dekódovací kartou pro příjem italské satelitní platformy Tivusat.Z dekódovacích modulů, které také pracují ve starším CI rozhraní jsem pozitivně odzkoušel modul Viaccess Orca CAM701 s vestavěnou kartou pro příjem programů satelitního operátora Skylink, a modul Viaccess Orca CAM702 s vestavěnou kartou pro příjem programů satelitního operátora Canal+ Austria (dříve HD Austria).Na kombinaci dekódovacích modulů je nutno dávat velký pozor, ne všechny kombinace mohou být plně funkční.Doufejme, že výše uvedená chyba bude co nejdříve odstraněna, tak aby se mohly dekódovací moduly plnohodnotně používat.Pevný disk o velikosti 2,5“ lze vložit do výměnného šuplíku na zadním panelu přijímače. To je jistě elegantní řešení, odpadává složité rozdělávání přijímače a připojování nezbytné kabeláže k disku. Pro účely testování jsem zvolil SSD disk 2,5“ Samsung 870 EVO s kapacitou 1 TB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.K dispozici jsou tři USB 3.0 porty, a dokonce jeden USB-C port pro připojení externího pevného disku nebo flash disku. Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32.Tradiční omezení je u současného nahrávání kódovaných programů. Nicméně tohle je vlaková loď Gigablue, která umožňuje nahrávat až 16 kódovaných programů současně při používaní interního univerzálního dekodéru!! To se vskutku jen tak nevidí.Při nahrávání nejste prakticky ničím omezeni. Pokud máte fyzicky osazené oba FBC satelitní tunery, tak můžete nahrávat až z 8 různých transpondéru současně. To už je slušná palba.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Tyto rychlosti lze změnit přes menu. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi.Pro rychlý přesun lze použít numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy. Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG. Přijímač můžete ovládat přes webové rozhraní, funguje také streamování SD, HD a UHD kanálů po síti např. do PC nebo do jiného satelitního přijímače.Gigablue UHD Quad 4K Pro je luxusní výkonný UHD satelitní přijímač, který má vestavěný dvojitý FBC satelitní tuner. Přijímači vévodí krásný velký barevný 3“ LCD displej. Na zadním panelu přijímače se nachází výměnný šuplík, do kterého můžete vložit pevný disk (není součástí dodávky).Přijímač poskytuje perfektní obraz a umožňuje multimediální využití jako je přehrávání videí s vysokým datovým tokem v rozlišení až 4K, funkci hybridního televizního vysílání HbbTV, režim PIP (obraz v obraze), režim Quad PIP apod.Nahrávací možnosti přijímače jsou díky použití dvojitého FBC satelitního tuneru téměř neomezené. K dispozici je jedna čtečka vestavěného univerzálního dekodéru a dva CI/CI+ sloty.Prodejce těchto přijímačů firma Pluton elektroprodejna nabízí tyto přijímače svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu:Maloobchodní cena: 8990,- Kč (doprava zdarma!)Firma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou různých dekódovacích karet nebo dle individuálních požadavků tzv. na míru. Samozřejmostí u tohoto prodejce je také poprodejní zákaznická softwarová a technická podpora.Ing. Martin Švehlík