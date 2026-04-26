Pestrý prvomájový koncert na Rai 3

Na první květnový den přichystal italský veřejnoprávní vysílatel Rai tradiční prvomájový koncert z náměstí san Giovanni v Římě. Půjde v pořadí již o 36. ročník tohoto otevřeného hudebního festivalu.
Prvomájový koncert 2026 v televizním éteru začne 1.5.2026 v 15:15 hodin na televizním okruhu Rai 3 a bude pokračovat až do půlnoci. S přestávkou mezi 19. a 20. hodinou, kdy diváky čeká obvyklé regionální zpravodajství. Koncert bude vysílat také mezinárodní kanál Rai Italia a Rai Radio 2 a poprvé bude k dispozici i na webu Rainews.it.
Stanice Rai 3 je dostupná volně ( FTA) na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Na prvomájovém koncertu vystoupí například Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, Ministri, Irama, La Nina, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria Antonietta & Colombre, Mobrici, Niccolo Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi a další
Organizátorem koncertu je Rai, ve spolupráci s CGIL, CISL, UIL, iCompany a městem Římem.