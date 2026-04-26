Neděle, 26. dubna 2026, svátek má Oto

Pestrý prvomájový koncert na Rai 3

Na první květnový den přichystal italský veřejnoprávní vysílatel Rai tradiční prvomájový koncert z náměstí san Giovanni v Římě. Půjde v pořadí již o 36. ročník tohoto otevřeného hudebního festivalu.

Prvomájový koncert 2026 v televizním éteru začne 1.5.2026 v 15:15 hodin na televizním okruhu Rai 3 a bude pokračovat až do půlnoci. S přestávkou mezi 19. a 20. hodinou, kdy diváky čeká obvyklé regionální zpravodajství. Koncert bude vysílat také mezinárodní kanál Rai Italia a Rai Radio 2 a poprvé bude k dispozici i na webu Rainews.it.

Stanice Rai 3 je dostupná volně ( FTA) na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Na prvomájovém koncertu vystoupí například Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, Ministri, Irama, La Nina, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria Antonietta & Colombre, Mobrici, Niccolo Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi a další

Organizátorem koncertu je Rai, ve spolupráci s CGIL, CISL, UIL, iCompany a městem Římem.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation

