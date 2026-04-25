Sobota, 25. dubna 2026, svátek má Marek

Eutelsat prodloužil spolupráci s PCTV

Satelitní operátor Eutelsat oznámil obnovení svého dlouhodobého partnerství se společností PCTV, přední společností v oblasti agregace a distribuce obsahu v Mexiku a součástí Megacable Holdings, pro pokračující distribuci svých video služeb prostřednictvím satelitu EUTELSAT 117 West A (E117WA).

Touto dohodou Eutelsat dále posiluje své vedoucí postavení v Mexiku tím, že v rámci svého video sousedství nadále hostuje klíčové hráče z ekosystému vysílání a placené televize v zemi. Toto obnovení upevňuje E117WA jako základní kámen pro distribuci televize v Mexiku a referenční platformu v celé Latinské Americe.

PCTV, ústřední hráč v mexickém ekosystému placené televize, bude i nadále využívat družici E117WA k poskytování širokého portfolia národních a mezinárodních kanálů kabelovým operátorům v Mexiku a regionu. To zajišťuje spolehlivé a vysoce kvalitní dodávání obsahu a podporuje operátory v oslovení milionů domácností s rozmanitými programy a rozvíjejícími se digitálními platformami.

zdroj: Eutelsat

