V úterý výluka vysílače Domažlice - Vraní vrch
Poslední dubnové úterý se krátkodobě odmlčí vysílač Domažlice - Vraní vrch. Na vysílači je totiž na 28. dubna 2026 naplánována údržba vysílače, která ovlivní distribuci televizních a rozhlasových programů.
Od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače šířen DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače Vraní vrch šířeny ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - tedy Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Plzeň.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.