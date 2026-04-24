Komise dala zelenou akvizici Sky Germany skupinou RTL
Převzetí operátora Sky Deutschland mediální skupinou RTL již nestojí nic v cestě. Evropská komise (EK) bezpodmínečně schválila akvizici Sky Germany Holdings GmbH (Sky DACH) mediální skupinou RTL Deutschland GmbH (RTL).
EK dospěla k závěru, že transakce by nevyvolala žádné obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru.
RTL je zábavní skupina se sídlem v Německu, která působí v širokém spektru médií, jako je televize a streamování, tisk a digitální média, rozhlas a podcasty. Působí na různých úrovních audiovizuálního hodnotového řetězce, včetně produkce a vysílání audiovizuálního obsahu a také v oblasti video reklamních služeb.
Sky DACH se sídlem v Německu je provozovatelem placené televize a působí také v celém audiovizuálním hodnotovém řetězci.
Obě společnosti zpřístupňují své produkty v německy mluvících oblastech EHP, konkrétně v Německu, Rakousku, Lucembursku, Lichtenštejnsku a Jižním Tyrolsku (Itálie), a mimo EHP také ve Švýcarsku.
Podle společností jim transakce umožní lépe konkurovat globálním streamovacím platformám a reagovat na rychlé změny v poskytování audiovizuálního obsahu.