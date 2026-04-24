Pátek, 24. dubna 2026, svátek má Jiří

Komise dala zelenou akvizici Sky Germany skupinou RTL

Převzetí operátora Sky Deutschland mediální skupinou RTL již nestojí nic v cestě. Evropská komise (EK) bezpodmínečně schválila akvizici Sky Germany Holdings GmbH (Sky DACH) mediální skupinou RTL Deutschland GmbH (RTL).

EK dospěla k závěru, že transakce by nevyvolala žádné obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru.

RTL je zábavní skupina se sídlem v Německu, která působí v širokém spektru médií, jako je televize a streamování, tisk a digitální média, rozhlas a podcasty. Působí na různých úrovních audiovizuálního hodnotového řetězce, včetně produkce a vysílání audiovizuálního obsahu a také v oblasti video reklamních služeb.

Sky DACH se sídlem v Německu je provozovatelem placené televize a působí také v celém audiovizuálním hodnotovém řetězci.

Obě společnosti zpřístupňují své produkty v německy mluvících oblastech EHP, konkrétně v Německu, Rakousku, Lucembursku, Lichtenštejnsku a Jižním Tyrolsku (Itálie), a mimo EHP také ve Švýcarsku.

Podle společností jim transakce umožní lépe konkurovat globálním streamovacím platformám a reagovat na rychlé změny v poskytování audiovizuálního obsahu.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
