Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Sobota, 25. dubna 2026, svátek má Marek

Šviháci - nová komedie z lázní na Oneplay

DNES! | redakce | tisk | názory

Na Oneplay je nově dostupná nová česko-slovenská komedie Šviháci, která s humorem i nadhledem vypráví o přátelství, lásce, nečekaném otcovství a důsledcích tajemství, která měla zůstat skrytá.

V hlavních rolích se představí Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a Daniel Fischer jako trojice kamarádů, jejichž pravidelný pobyt v lázních tentokrát nabere zcela nečekaný směr.

Měla to být další pohodová pracovní cesta. Dan, Ondřej a Filip pravidelně vyrážejí do vyhlášených piešťanských termálů, kde se svou kapelou Šviháci baví hosty luxusního hotelu a zároveň si užívají chvil bez svých partnerek. Jenže tentokrát se jejich tradiční pánská jízda promění v chaos, když vyjde najevo, že jeden z nich má v Piešťanoch sedmiletého syna Lea, o kterém dosud nikdo nevěděl.

▲ Šviháci. Dan, Filip a Ondřej, které hrají Martin Pechlát, Daniel Fischer a Tomáš Jeřábek (zdroj: NUNEZ NFE)

Pragmatický Ondřej v podání Tomáše Jeřábka se snaží uniknout své žárlivé manželce Kláře (Erika Stárková), Filip (Daniel Fischer) marně hledá osudovou lásku a Dan (Martin Pechlát), milující manžel a otec, nechává doma svou ženu Evu, kterou ztvárnila Jitka Schneiderová. Sehraná trojice je ale najednou postavena před nečekanou výzvu, a to postarat se o malého rošťáka, utajit jeho existenci před rodinami a zvládnout při tom odehrát všechny koncerty.

Komedie Šviháci od producentů hitů Všechno nebo nic, Příliš osobní známost, V létě ti řeknu, jak se mám a Nikdy neříkej nikdy nabízí nejen řadu vtipných situací, ale i dojemný příběh o vztahu mezi otcem a synem, síle přátelství a odvaze čelit vlastním rozhodnutím.

Ve filmu se dále objeví Zuzana Kubovčíková Šebová jako maminka malého Lea, Gabriela Dzuríková jako přísná ředitelka hotelu, Sabina Remundová, Regina Rázlová a speciálním hostem filmu je Helena Vondráčková. Režie se ujal Braňo Mišík.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Pracovní nabídky




TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Čingischán
22:15 Smolný den pro Skopce
23:45 Krvavý písek
kanál NOVA 20:20 Superlov IV (7)
21:55 Plán útěku
00:15 Muži v černém: Globální hrozba
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (7)
21:30 Jakub a Sara (25)
22:00 Jan Žižka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (1)
21:30 Obecná škola
23:30 Americká spravedlnost
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:40 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Usmievavá sestra
22:10 Vzbura oceánov
22:55 Láska a vojna v Singapure (5/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:45 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Miluji Slovensko
00:20 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook