Šviháci - nová komedie z lázní na Oneplay

Na Oneplay je nově dostupná nová česko-slovenská komedie Šviháci, která s humorem i nadhledem vypráví o přátelství, lásce, nečekaném otcovství a důsledcích tajemství, která měla zůstat skrytá.
V hlavních rolích se představí Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a Daniel Fischer jako trojice kamarádů, jejichž pravidelný pobyt v lázních tentokrát nabere zcela nečekaný směr.
Měla to být další pohodová pracovní cesta. Dan, Ondřej a Filip pravidelně vyrážejí do vyhlášených piešťanských termálů, kde se svou kapelou Šviháci baví hosty luxusního hotelu a zároveň si užívají chvil bez svých partnerek. Jenže tentokrát se jejich tradiční pánská jízda promění v chaos, když vyjde najevo, že jeden z nich má v Piešťanoch sedmiletého syna Lea, o kterém dosud nikdo nevěděl.
Pragmatický Ondřej v podání Tomáše Jeřábka se snaží uniknout své žárlivé manželce Kláře (Erika Stárková), Filip (Daniel Fischer) marně hledá osudovou lásku a Dan (Martin Pechlát), milující manžel a otec, nechává doma svou ženu Evu, kterou ztvárnila Jitka Schneiderová. Sehraná trojice je ale najednou postavena před nečekanou výzvu, a to postarat se o malého rošťáka, utajit jeho existenci před rodinami a zvládnout při tom odehrát všechny koncerty.
Komedie Šviháci od producentů hitů Všechno nebo nic, Příliš osobní známost, V létě ti řeknu, jak se mám a Nikdy neříkej nikdy nabízí nejen řadu vtipných situací, ale i dojemný příběh o vztahu mezi otcem a synem, síle přátelství a odvaze čelit vlastním rozhodnutím.
Ve filmu se dále objeví Zuzana Kubovčíková Šebová jako maminka malého Lea, Gabriela Dzuríková jako přísná ředitelka hotelu, Sabina Remundová, Regina Rázlová a speciálním hostem filmu je Helena Vondráčková. Režie se ujal Braňo Mišík.
zdroj: Nova