Zářil na ledě, v soukromí se trápil. Nepela přichází na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Slovenský krasobruslař Ondrej Nepela je jednou z nejvýraznějších postav československého sportu. Film režiséra Gregora Valentoviče zachycuje na pozadí období jeho největší sportovní slávy cestu o vlastním sebepřijetí, hledání východiska i úniku a vyrovnání se s tragickou životní ztrátou.
Výjimečný rozměr filmu Nepela dávají představitelé hlavních rolí Josef Trojan a Zuzana Mauréry coby trenérka Ondreje Nepely Hilda Múdra.
Inspirativní filmové drama přinese již 29. dubna prima+.
Film mapuje úsek ze života krasobruslaře Ondreje Nepely. V roce 1972 se vrací zlatou medailí ze Zimních olympijských her v Sapporu, kde dosáhl svého největšího sportovního úspěchu. Doma na něj čeká nejen sláva, ale také realita komunistického režimu. Všichni se k němu chovají jako k celebritě, avšak citlivý Ondrej touží především po úniku z této pro něj nepříjemné zlaté klece. Chce žít svobodně a v souladu s tím, kým se cítí být. Přislíbenou šanci odejít do profesionální lední revue mu však na poslední chvíli zakážou a nařídí mu účast na dalším mistrovství světa. Zklamaný Nepela musí najít novou motivaci a také se vyrovnat s tragickou smrtí své nejlepší kamarádky, krasobruslařky Hany Maškové.
Kdo byl Ondrej Nepela?
Narodil se 22. ledna 1951 v Bratislavě a zemřel 2. února 1989 v německém Mannheimu. Je jednou z největších československých sportovních legend. S krasobruslením začal v roce 1958 v klubu Slovan Bratislava pod vedením trenérky Hildy Múdre. Jako třináctiletý se v roce 1964 zúčastnil Zimních olympijských her v Innsbrucku. Během své krátké, ale mimořádně úspěšné kariéry zažil období naprosté dominance: třikrát za sebou vyhrál mistrovství světa (1971-1973), pětkrát mistrovství Evropy (1969-1973) a vše korunoval zlatou medailí na Zimních olympijských hrách v Sapporu v roce 1972. Tato medaile z něj až do roku 2010 udělala jediného slovenského vítěze zimních olympijských her. Po skončení kariéry se věnoval show Holiday on Ice (1973-1986) a později pracoval jako trenér v Německu, kde trénoval mistryni Evropy Claudii Leistnerovou (1989). V roce 2000 byl in memoriam zvolen slovenským sportovcem století. Na jeho počest se od roku 1993 v Bratislavě koná prestižní soutěž v krasobruslení „Ondrej Nepela Memorial“.
Režisér a scenárista Gregor Valentovič o filmu Nepela
Film Nepela je prvním celovečerním filmem Gregora Valentoviče. Dle jeho slov nejde o klasický životopisný film, ale o hledání sebe samého. Valentovič je také autorem scénáře k filmu a první klapce předcházelo pět let příprav. „
Natáčení jsme zahájili na začátku roku 2025. Jsme nadšení, protože už první natáčecí dny byly pro náš tvůrčí tým radostí díky mimořádnému talentu Josefa Trojana, který je dokonalým ztělesněním Ondreje Nepely. Kvality Zuzany Mauréry netřeba zmiňovat, chemie mezi nimi je perfektní. Věřím, že výsledek v kinech bude skvělý, ale především, že náš film svým zobrazením kritického období v Nepelově životě diváky překvapí, a to jak po obsahové stránce, tak i svým nekonvenčním zpracováním.“
Josef Trojan, syn herce Ivana Trojana, patří sice již ke generaci, které jméno Ondreje Nepely tolik neříká, ovšem jeho osobní život je to, co spojuje. „
Asi je to to, co není zajímavé jen pro moji generaci, ale pro lidi každého věku - touha být tím, kým jsme. A asi všichni se střetáváme s tím, že cesta k sebepoznání je trnitá. Takže to je pro mne osobně v příběhu Ondreje Nepely klíčové, ne pouze sportovní stránka. Asi spíše to, že chtěl být někým, ale tím někým nesměl být.“
Trenérku Hildy Múdre souhlasila hrát jedna z nejúspěšnějších současných slovenských hereček, Zuzana Mauréry. Ke spolupráci s Josefem Trojanem říká: „
Je velmi důsledný, připravený, ať je to na ledu, nebo v přístupu k herectví. Velmi pěkně se naučil slovensky. Prospívá to Nepelovu charakteru. Myslím si, že si hrajeme dobře do karet, umíme se vnímat a jsme na stejné vlnové délce.“
zdroj: FTV Prima