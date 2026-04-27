Bouřlivé výšiny od května na HBO Max a HBO
Film společnosti Warner Bros. Pictures Bouřlivé výšiny bude mít svou globální streamovací premiéru v pátek 1. května, exkluzivně na platformě HBO Max. Na lineárním kanálu HBO bude film uveden v sobotu 2. května ve 20:00 hodin.
Ve stejný den bude na HBO Max rovněž exkluzivně dostupná verze filmu Bouřlivé výšiny s americkým znakovým jazykem (ASL). ASL dabing provedli Leila Hanaumi (Barbie with ASL) a Giovanni Maucere (Superman with ASL), režie se ujal Justin Jackerson (It: Welcome to Derry with ASL). Film se tak stane prvním romantickým titulem dostupným na HBO Max ve verzi s ASL, navíc se dvěma dabéry.
Odvážná a originální interpretace jednoho z největších milostných příběhů všech dob - Bouřlivé výšiny režisérky Emerald Fennell - představuje Margot Robbie v roli Cathy a Jacoba Elordiho jako Heathcliffa. Jejich zakázaná vášeň se z romantické proměňuje v omamnou a ničí vše kolem v epickém příběhu chtíče, lásky a šílenství. Ve filmu se dále objeví nominantka na Oscara® Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, držitel ceny BAFTA Martin Clunes a Ewan Mitchell.
Režie filmu Bouřlivé výšiny se ujala Emerald Fennell, která je zároveň autorkou scénáře, inspirovaného románem Bouřlivé výšiny od Emily Brontëové. Producenty filmu jsou Emerald Fennell, Josey McNamara a Margot Robbie, dalšími producenty pak Tom Ackerley a Sara Desmond.
zdroj: WBD