Pondělí, 27. dubna 2026, svátek má Jaroslav

Bouřlivé výšiny od května na HBO Max a HBO

Film společnosti Warner Bros. Pictures Bouřlivé výšiny bude mít svou globální streamovací premiéru v pátek 1. května, exkluzivně na platformě HBO Max. Na lineárním kanálu HBO bude film uveden v sobotu 2. května ve 20:00 hodin.

Ve stejný den bude na HBO Max rovněž exkluzivně dostupná verze filmu Bouřlivé výšiny s americkým znakovým jazykem (ASL). ASL dabing provedli Leila Hanaumi (Barbie with ASL) a Giovanni Maucere (Superman with ASL), režie se ujal Justin Jackerson (It: Welcome to Derry with ASL). Film se tak stane prvním romantickým titulem dostupným na HBO Max ve verzi s ASL, navíc se dvěma dabéry.

Odvážná a originální interpretace jednoho z největších milostných příběhů všech dob - Bouřlivé výšiny režisérky Emerald Fennell - představuje Margot Robbie v roli Cathy a Jacoba Elordiho jako Heathcliffa. Jejich zakázaná vášeň se z romantické proměňuje v omamnou a ničí vše kolem v epickém příběhu chtíče, lásky a šílenství. Ve filmu se dále objeví nominantka na Oscara® Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, držitel ceny BAFTA Martin Clunes a Ewan Mitchell.

Režie filmu Bouřlivé výšiny se ujala Emerald Fennell, která je zároveň autorkou scénáře, inspirovaného románem Bouřlivé výšiny od Emily Brontëové. Producenty filmu jsou Emerald Fennell, Josey McNamara a Margot Robbie, dalšími producenty pak Tom Ackerley a Sara Desmond.

Streamovací platforma HBO Max nabízí špičkový výběr filmů od studia Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli a dalších. Od nedávných kriticky oceňovaných snímků, jako jsou oscarové hity Jedna bitva za druhou a Hříšníci, až po oblíbené filmové série TO, The Conjuring či Final Destination - ať už jde o novinky nebo klasiky z bohatého katalogu, HBO Max nabízí divákům ta nejlepší filmová místa v první řadě.

zdroj: WBD

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (4/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Stepující stonožka
21:45 Čarodějky ze Salemu
23:45 Babylon Berlín IV (10/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (6)
21:45 Specialisté (138)
22:55 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (9)
21:30 Polda IV (10)
22:35 Kriminálka Kraj I (7)
kanál SEZNAM 20:10 Pravá a levá ruka ďábla
22:30 Rivalové
00:50 Profesionálové 4 (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Rezidencia
22:15 Reportéri
22:45 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Európa v dobe ľadovej
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (3)
21:45 Svokra
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (2)
21:25 Kdo přichází před půlnocí
23:20 Skutečné příběhy

