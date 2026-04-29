Středa, 29. dubna 2026, svátek má Robert

TVRI World opustil pozici 19,2E

Mezinárodní zpravodajský a informační kanál TVRI World HD ukončil volné ( FTA) vysílání přes populární evropskou satelitní pozici 19,2°E, kde jsou zaparkovány družice Astra.

Distribuci programu TVRI World HD zajišťovala lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+.

Posláním TVRI World HD je přinášet divákům aktuální informace z domova a ze světa z indonéského pohledu. Vysílání je poskytováno v anglickém jazyce.

Vedle satelitu je program TVRI World HD dostupný na streamovací platformě KLIK - klik.tvri.go.id , kde jsou dostupné i další stanice veřejnoprávní TVRI bez jakékoliv registrace.

bývalé technické parametry - TVRI World (vysílání zde bylo ukončeno!):

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,515 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

Nutno upozornit, že zájemci mohou sledovat program TVRI World ze satelitu i nadále. Program je součástí distribuční platformy M7 Deutschland na satelitu Eutelsat 9B (9°E), na kmitočtu 11,976 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK. Program je šířen volně (FTA).

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
