TVRI World opustil pozici 19,2E

TVRI World opustil pozici 19,2EDNES! | redakce | tisk | názory
Mezinárodní zpravodajský a informační kanál TVRI World HD ukončil volné ( FTA) vysílání přes populární evropskou satelitní pozici 19,2°E, kde jsou zaparkovány družice Astra.
Distribuci programu TVRI World HD zajišťovala lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+.
Posláním TVRI World HD je přinášet divákům aktuální informace z domova a ze světa z indonéského pohledu. Vysílání je poskytováno v anglickém jazyce.
Vedle satelitu je program TVRI World HD dostupný na streamovací platformě KLIK - klik.tvri.go.id , kde jsou dostupné i další stanice veřejnoprávní TVRI bez jakékoliv registrace.
bývalé technické parametry - TVRI World (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,515 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
Nutno upozornit, že zájemci mohou sledovat program TVRI World ze satelitu i nadále. Program je součástí distribuční platformy M7 Deutschland na satelitu Eutelsat 9B (9°E), na kmitočtu 11,976 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK. Program je šířen volně (FTA).