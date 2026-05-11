Pondělí, 11. května 2026, svátek má Svatava

Oslavte narozeniny Ondřeje Vetchého s kanálem FilmBox

FilmBox 16. května oslaví narozeniny Ondřeje Vetchého, jedné z nejznámějších tváří českého plátna. Tento herec svou mimořádnou všestrannost potvrzuje v řadě rolí, a to například ve filmech „Princ Mamánek“ (2022) nebo „Bábovky“ (2020).

Za svůj dlouhodobý přínos české kinematografii si vysloužil Českého lva i prestižní Cenu Arnošta Lustiga, kterou obdržel v roce 2025. Večer odstartuje v 16:00 a nabídne pět snímků.

▲ Film Princ Mamánek (foto: Bonton film)

Ondřej Vetchý je filmový, televizní a divadelní herec. Na filmovém plátně debutoval v roce 1978 ve filmu „Leť, ptáku, leť“. V 80. letech se objevil například ve filmech „Zámek Nekonečno“ nebo „Láska z pasáže“. Postupně se prosadil jako všestranný herec a zahrál si v pohádce „S čerty nejsou žerty“ nebo v dramatu „Dům pro dva“. Účinkoval také ve filmu „Proces“ po boku amerického herce Anthonyho Hopkinse. Dlouhodobě spolupracuje s Janem a Zdeňkem Svěrákovými a za filmy z jejich dílny získal několik nominací na Českého lva.

Rytíř v podání Ondřeje Vetchého
Program odstartuje v 16:00 pohádka „Princ Mamánek“ (2022). Jde o autorský a režijní projekt Jana Budaře, který nápad na jeho vznik dostal po návštěvě zámku Dětenice, kde zároveň probíhala i část natáčení. Točilo se také na jihu Moravy, v Žehrovské oboře v Českém ráji a v Kokořínských lesích. Ondřej Vetchý si zde zahrál rytíře Leonarda Hudrovala z Dětenic.

Návrat do pekla mezi čerty
K pohádkovému žánru se Ondřej Vetchý vrátil také ve filmu „Čertí brko“ (2018), kde si zahrál samotného Lucifera. Děj zavede diváky do městečka Pytlov, kde místní hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Režisér Marek Najbrt obsadil Ondřeje Vetchého do role Lucifera s odůvodněním, že potřeboval osobnost s přirozenou autoritou, která dokáže přesvědčivě ztvárnit samotného vládce pekel.

Život obyčejné rodiny v neobyčejné době
Snímek „Báječná léta pod psa“ (1997), který vznikl podle stejnojmenného románu Michala Viewegha v režii Karla Smyczka. Ondřej Vetchý se ve snímku objevil v roli otce snažícího se zajistit rodinu v období normalizace. Role jeho manželky se ujala Libuše Šafránková a titul získal celkem šest nominací na Českého lva.

Zkouška v mrazivých podmínkách
V novějším snímku „Bábovky“ (2020) se Ondřej Vetchý představil jako politik Vladimír. Film vznikl v režii Rudolfa Havlíka podle bestselleru Radky Třeštíkové a práce na scénáři trvala několik let. Během natáčení absolvoval herec i náročnou noční scénu, kdy v pěti stupních nad nulou opakovaně skákal do bazénu.

Příběh o partnerských a rodinných vztazích
Filmový večer v 00:00 zakončí „Duše jako kaviár“ (2004), kde se Ondřej Vetchý představuje jako záletný Jan v dramatické komedii režiséra Milana Cieslara. Na place se herec potkal se známými českými herečkami, jako jsou Tatiana Dyková nebo Alice Bendová.

Ondřej Vetchý slaví 16. května své 64. narozeniny. FilmBox při této příležitosti uvede výběr snímků z jeho bohaté filmografie v podobě tematického večera.

FilmBox přináší výběr jeho nezapomenutelných filmových rolí:

* Princ Mamánek - 16. května v 16:00
* Čertí brko - 16. května v 18:00
* Báječná léta pod psa - 16. května ve 20:00
* Bábovky - 16. května ve 22:00
* Duše jako kaviár - 16. května v 00:00

zdroj: SPI / FilmBox

