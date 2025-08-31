Drtivá většina čtenářů v oboru webu nepracuje, 60 % z nich problematice rozumí

Drtivá většina čtenářů v oboru webu nepracuje, 60 % z nich problematice rozumíDNES! | Tisk | komentáře
Tentokrát server parabola.cz připravil pro své čtenáře zajímavý průzkum. Zjišťovali jsme, zda čtenáři webu působí v oboru. Celkem 83,9 procenta hlasujících uvedlo, že v obou satelitní, kabelové, pozemní či internetová televize či rádio nepracují. Tedy naprostá většina.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Pracujete v oboru sat / kabel / pozemní / internetová TV/R? (foto: parabola.cz)
Z celkového počtu 36,3 procenta respondentů uvedlo, že v problematice, které se věnuje web parabola.cz, mají základní přehled. Dalších 24,7 % hlasujících uvedlo, že se považují za běžné uživatele. Tito lidé sledují televizní či rozhlasové vysílání jako většina diváků bez hlubších technických znalostí a tao tvoří významnou část publika a dalších 22,9 procenta se považuje za odborníky v tomto oboru (těchto oborech). Tito znalci pravděpodobně sledují novinky, technologie a pravidelně si rozšiřují své znalosti.
Celkem 12,1 procenta čtenářů uvedlo, že v oboru pracují a mají dokonalý přehled. Jde o profesionály v oboru a představují zdroj odborných, technických a aktuálních informací a často stojí za rozvojem trendů a inovací. Zbývajících 4 procenta hlasujících v oboru pracují, ale mají jen základní informace. To může naznačovat, že v tomto segmentu je obvyklé, že pracovníci buď nemají čas věnovat se detailnímu studiu mimo svoji specializaci.
Ankety se zúčastnilo 456 čtenářů.
Hlasování ukázalo, že svět televizního či rozhlasového vysílání ať už je přijímáno jakýmkoliv způsobem není pro většinu čtenářů neznámým světem. Převládá solidní základní znalost a výborné pochopení problematiky. To je dobrý signál pro celý mediální sektor a výrobce technologií.
