ČT obnoví zrušené pořady. Vrátí se ČT3?

DNES!

Vyšší koncesionářské poplatky

▲ Obr č. 1 - Zpravodajství České televize (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)



Z jakých přístrojů se budou platit poplatky?

Návrat pořadů na televizní obrazovky

Bezprostředně po podpisu velké mediální novely panem prezidentem začala Česká televize připravovat obnovu všech pořadů, které byly od dubna z úsporných důvodů pozastaveny

Obnoví se ČT3?

Odvolání generálního ředitele?

Iniciativa Za ČT nezávislou považuje za nepřijatelné, aby nebyla na tiskový briefing veřejnoprávní instituce vpuštěna všechna média. Považujeme to za porušení jak novinářských, tak demokratických hodnot

Není přípustné, aby Česká televize dělila novináře a novinářky na 'zvané' a 'nezvané' - jedná se o praktiky, se kterými jsme se i my z ČT v minulosti při své práci setkávali a jasně se proti nim vymezovali

Pátek 25. dubna 2025 byl významným dnem pro veřejnoprávní média v České republice. Po dlouhých letech odkladů byl navýšen koncesionářský televizní a rozhlasový poplatek pro Českou televizi, respektive Český rozhlas.Prezident České republiky Petr Pavel v pátek podepsal velkou mediální novelu, která zvýší koncesionářské poplatky. Již od května budou české domácnosti platit televizní poplatek ve výši 150 korun (doposud 135 korun), rozhlasový pak 55 korun (nyní 45 Kč).Dochází také k redefinici toho, kdo bude televizní a rozhlasový poplatek muset platit. Nově půjde o zařízení schopné multimediálního obsahu - tedy jak mobilní telefony, tablety, notebooky či stolní počítače. Nadále platí, že koncesionářský poplatek bude platit domácnost bez ohledu na počet vlastněných zařízení.Jiná situace je u právnických osob. I zde dochází ke změnám. Doposud firmy platily za každé zařízení. Nově budou firmy platit poplatky podle počtu zaměstnanců. Firmy do 25 zaměstnanců budou osvobozeny od koncesionářských poplatků. Hranice pro maximální výši poplatku byla stanovena na 500 a více zaměstnanců.Do novely zákona byla přidána valorizace výše koncesionářských poplatků, pokud inflace překročí 6 procent.Česká televize v souvislosti s dlouhodobě neřešeným financováním média veřejné služby před časem z ekonomických důvodů stáhla z vysílání zpravodajské ČT24 některé pořady. Nyní se nedávno zrušené relace vracejí.,“ informoval generální ředitel Jan Souček. Do televizního programu se tak vrátí Fokus Václava Moravce, diskusní pořad Zkraje, Interview Plus, Týden v politice, Regiony ČT24 a Archiv ČT24.V minulých letech kvůli nezvýšení koncesionářských poplatků provedla ČT řadu škrtů. Propustila některé zaměstnance, omezila výrobu některých pořadů, prodala část vysílacích práv na sportovní události a také zastavila vysílání retro kanálu ČT3, sedmé programové služby České televize.Se zvýšením poplatků by se ČT3 mohla do klasického éteru vrátit. Nejspíš na podzim letošního roku. Stanice ČT3 začala vysílat v době covidové epidemie a měla za cíl pořady oslovovat nejzranitelnější skupinu televizních diváků - seniory. Program divákům přinášel praktické informace a také populární starší produkci Československé televize a České televize v podobě seriálů, filmů, zábavních či hudebních pořadů. Některé tituly se dostaly na obrazovky po dlouhých desetiletích.Obnova televizní programové služby ČT3 ale stále není jistá. Na 6. května 2025 je svolána mimořádná schůze Rady ČT, na které se bude řešit odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka.Rada České televize na svém zasedání 12. března 2025 vytkla šéfovi ČT několik údajných manažerských pochybení jako je vyplácení tzv. zlatých padáků, nadbytečné znepřístupňování částí smluv a objednávek uzavíraných Českou televizi nad rámec ochrany jejích legitimních obchodních zájmů a nevhodná komunikace ohledně novely zákona o ČT a případné hrozbě zrušení programů ČT:D ČT art a ČT Sport. Koncesionářské poplatky byly nakonec navýšeny, nicméně kritika generálního ředitele Radou ČT zůstává.Zatím posledním nestandardním krokem generálního ředitele je pozvání spřátelených médií na páteční setkání s ČT. Tento krok kritizují Pavla Kubálková a Kristina Volná, mluvčí Za ČT nezávislou.," uvádí iniciativa.," píše se v iniciativě.redakce