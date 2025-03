TV Markíza zablokuje přetáčení reklam. Podobně jako v Česku TV Prima

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní archív TV Markíza v HbbTV (starší foto). Ilustrační foto (foto: Markíza/HbbTV)



Zrušení možnosti přetáčet reklamy v archivu budeme od operátorů vyžadovat od 21. května 2025. Jde o dlouhodobě připravovaný krok, který mají operátoři ve smlouvách s Markízou a je standardem v mnoha televizích v Evropě, na globálních službách sdílení audiovizuálního obsahu či online zpravodajských portálech

Přetáčení reklamních bloků stále více zaměstnává a trápí televizní vysílatele. Souvisí to jednak s rostoucí popularitou IPTV/OTT platforem a s tím spojeným zvýšeným zájmem přetáčet reklamní bloky.Když v létě roku 2019 provozovatel OTT platformy Skylink Live TV, společnost M7 Group , člen CANAL+, zavedl blokaci přetáčení pořadů vpřed u kanálů české televizní skupiny Nova, vyvolalo to u diváků vcelku pochopitelnou negativní reakci. Diváci tak nemohli vůbec přetáčet pořady a to ani v době, kdy se nevysílal žádný reklamní blok. V té době šlo o rychlou implementaci řešení do provozované aplikace.Skylink Live TV byl první a jedinou platformou typu OTT či IPTV, která v té době zavedla blokování reklam na stanicích skupiny Nova a posloužila k dalšímu průzkumu trhu. Vzhledem k tomu, že žádný jiný operátor blokování reklam na stanicích Nova nezavedl, zhruba po třech týdnech provozovatel Skylink Live TV přestal blokovat převíjení reklam na programech skupiny Nova.Trh se ale dal do pohybu začátkem roku 2022, kdy česká skupina FTV Prima vypověděla původní distribuční smlouvy s televizními operátory a v nových kontraktech požadovala blokování přetáčení reklamních bloků. Požadavky FTV Prima se tentokrát nelíbily ani provozovatelům internetových televizních platforem, pro které to znamenalo investovat nemalé finanční prostředky do aktualizace aplikace a úprav v souvislosti s požadavky poskytovatele obsahu, v tomto případě FTV Prima.Po průtazích se nakonec FTV Prima se všemi operátory dohodla a od 1.6.2022 je přetáčení reklam na programech Prima zakázáno. S ohledem na možnosti provozovatelů televizních platforem ale také i na dohodách s FTV Prima se nakonec podoba blokace přetáčení u operátorů liší. U některých je k dispozici i extra placený balíček (za dodatečný poplatek), který umožňuje divákům televizní služby reklamu nadále přetáčet či rovnou přeskočit.FTV Prima ale nebude z velkých vysílacích skupin jediná, která přetáčení reklam chce zablokovat. Provozovatel slovenské televizní skupiny Markíza již informoval operátory, že od 21.5.2025 bude požadovat, aby programy skupiny Markíza nebylo možné přetáčet.,“ uvedl pro web Živé.sk Štefan Frimmer, Head of Corporate Communications skupiny Markíza.Skupinu Markíza na Slovensku tvoří hlavní kanál TV Markíza, mužský kanál TV Dajto , ženský TV Doma , stanice s krimi seriály a filmy Markíza KRIMI a retro program Markíza KLASIK.Nutno zdůraznit, že zamezení přetáčení reklam se týká aktuálně jen programů Markíza, které jsou poskytovány přes IPTV či OTT platformy (distribuce přes internet). Diváků satelitní či pozemní televize se toto omezení netýká. I nadále mohou si pořady nahrávat na své úložiště a reklamy přetáčet podle své libosti.Vzhledem k tomu, že Markíza má stejného majitele jako česká TV Nova, dá se očekávat, že podobné restrikce s přetáčením reklam nakonec zavede i TV Nova.redakce