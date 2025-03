Slovenské televize více investují do domácí tvorby

3dny

Provozovatelé největších slovenských privátních televizí investují do lokální produkce více než kdykoliv předtím. Domácí tituly mají totiž vyšší sledovanost než ty zahraniční.Původní slovenská tvorba je tak hlavním pilířem televizní sdružených v Asociaci televizních vysílatelů Slovenska (ATVS). Podíl vlastní tvorby v televizi Markíza v loňském roce dosáhl 70 procent. A objem domácí produkce hodlá zvýšit i konkurenční televize JOJ.," uvedla k domácí produkci programová ředitelka skupiny Markíza Silvia Majeská.Podobně to vidí i programová ředitelka JOJ Group Ivana Semjanová: "." I z toho důvodu se vysílá lokální tvoba v hlavním vysílacím čase, označovaném primetime.Zařazení nových pořadů do vysílání závisí na divácké atraktivitě, trendů a ekonomických faktorů. "," uvedla Majeská. Nové pořady jdou do vysílání zejména, když stávající formáty stagnují nebo je zapotřebí vyplnit konkrétní programový slot.Představitelé komerčních televizí se shodují, že lokální obsah je základním faktorem úspěchu. "Slovenští diváci rádi vidí na obrazovce tváře slovenských herců a oceňují, když naše formáty reflektují aktuální společenskou atmosféru, jazyk a potřeby publika," hovoří Semjanová.Oproti zahraničním pořadům má domácí produkce vyšší sledovanost. Proto podíl vlastní tvorby na televizi Markíza v loňském roce činil 70 procent.Televizní stanice Markíza a JOJ testují nové žánry, měří sledovanost a přizpůsobují svůj obsah měnícím se diváckým preferencím. Nové tituly vysílají na svých streamovacích platformách.," dodala Majeská.Podobně i v České republice dvě největší komerční televizní skupiny Nova a Prima investují do výroby domácích pořadů - ať už se jedná o seriály či filmy, soutěže, show ale i vlastní magazíny věnované konkrétním tématům. Menším komerčním televizím se nevyplácí investice do vlastních pořadů, čímž zároveň umožňují udržet velkým komerčním stanicím si svoji pozici na trhu.redakce