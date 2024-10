CANAL+ posiluje spolupráci s LG

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+



Jsme potěšeni, že můžeme rozšířit naše partnerství s LG na všechna naše území, což podtrhuje urychlení globální expanze CANAL+ Group. Díky tomuto partnerství nebyl přístup k veškerému obsahu a balíčkům CANAL+ na webOS nikdy tak snadný

Společnost LG se zavázala nabízet relevantní služby napříč regiony a pro různé cílové skupiny

Vzhledem k tomu, že uživatelé LG webOS mají nyní přístup k široké nabídce skupinových aplikací CANAL+, včetně prémiové služby CANAL+, jsme si jisti, že naše partnerství s CANAL+ bude posílen

Majitel česko-slovenské satelitní platformy Skylink , společnost CANAL+, rozšiřuje spolupráci s jihokorejským výrobcem zábavní elektroniky LG na novou úroveň. Nově bude pokrývat více než 40 teritorií na kterých CANAL+ působí.Společnosti LG Electronics (LG) a CANAL+ Group obnovily a posílily své globální partnerství pro distribuci aplikací CANAL+ Group na zařízeních s operačním systémem webOS ve všech teritoriích CANAL+.Partnerství poprvé pokrývá více než 40 teritorií, včetně obnovení značek CANAL+ ve Francii, Polsku, Švýcarsku, Nizozemí, České republice, Rakousku, Slovensku, Myanmaru a nově také nadcházejícího spuštění aplikace CANAL+ na televizorech LG ve francouzských zámořských územích a také více než 25 frankofonních afrických územích.Pokrývá také 6 dalších značek patřících do CANAL+ Group (Skylink v České republice a na Slovensku, K+ ve Vietnamu, Direct One v Maďarsku, Focus Sat v Rumunsku, TV Vlaanderen a TéléSAT v Belgii).Aplikace CANAL+ Group budou dostupné na chytrých televizorech LG se systémem webOS 4.0 a vyšším (webOS 5.0 pro francouzsky mluvící Afriku a francouzská zámořská území) a budou také zahrnovat další obrazovky LG, jako jsou projektory, které budou poskytovat předplatitelům CANAL+ Group nejjednodušší způsob přístupu ke sportovnímu, filmovému nebo seriálovému obsahu doma nebo na cestách.CANAL+ Group a LG také pracují na zvýšení viditelnosti aplikací CANAL+ a obsahu na uživatelsky přívětivé platformě LG webOS, od které se nyní očekává, že nabídne snazší přístup uživatelům webOS.Toto partnerství znamená nový krok v budování strategické a ambiciózní spolupráce mezi francouzskou skupinou a jihokorejskou skupinou.," uvedl Philippe Schwerer, EVP Industrial Partnerships & New Business v CANAL+ Group.," řekl Chris Jo, senior viceprezident pro obchodování s platformami ve společnosti LG Home Entertainment Company. "o."redakce