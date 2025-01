Distribuční poplatky? Ty řešila CANAL+ i ve Francii. A úspěšně

DNES!

Kdo je TF1 a jaké stanice provozuje?

▲ Obr č. 1 - Programy skupiny TF1 (foto: fransat.fr)



Opakované spory TF1 s CANAL+

Televizní diváci jako rukojmí

Distribuční poplatky, které aktuálně řeší FTV Prima se společností CANAL+, provozovatelem Skylinku, neexistují jen v Česku ale za své programy je vybírají komerční televize i v zahraničí. Například ve Francii, kde podobný spor řešila rovněž CANAL+ s přední tamní komerční skupinou TF1.Provozovatel komerční skupiny TF1 provozuje vedle stejnojmenného programu také další volně vysílané stanice TF1 Séries Films, TFX, TMC a LCI - La Chaine Info. Vedle FTA stanic nabízí TF1 také i placené stanice TV Breizh, Histoire TV, Ushuaia TV a Série Club. Posledně uvedený program je vlastněn TF1 z 50 %. Zbývající podíl drží konkurenční televize M6.FTA programy TF1 jsou dostupné tamním domácnostem na klasickou pozemní anténu ve vysokém rozlišení ( HDTV ), s výjimkou LCI, která je v SD. Stanice jsou v terestrice zdarma a vysílatel (logicky) nevybírá z tohoto signálu žádné distribuční poplatky. Naopak platí za službu - distribuci programů na pozemní vysílače.Jiná situace je v případě ostatních distribučních platforem - tedy internetových (OTT a IPTV), kabelových a satelitních, kde TF1, stejně jako TV Prima v Česku, vybírá distribuční poplatky. A ty byly předmětem sporu s CANAL+ opakovaně.Čtenáři webu parabola.cz mají v paměti při TF1 s CANAL+ ohledně distribučních poplatků z roku 2022. Ale to nebyl první spor! Předchozí se konal v roce 2018 a z pohledu vývoje o čtyři roky později se jednalo o mini spor. Stanice TF1 byly z balíčků operátora CANAL+ vyřazeny začátkem března 2018 a to právě kvůli nové výši tzv. distribučních poplatků se kterou CANAL+ nesouhlasila. Tehdy šlo "o tmu" (vyřazení programů TF1 z nabídky operátora), která trvala jen zhruba týden. Větší konflikt mezi oběma subjekty proběhl až ve zmíněném roce 2022.Dne 2. září 2022 byly z bezplatné satelitní platformy TNTSAT a placené satelitní televize CANAL+ a internetové služby myCANAL vyřazeny všechny stanice TF1. Důvod byl stejný - společnosti CANAL+ se nelíbila nová distribuční smlouva, která obsahovala mnohem vyšší poplatky za každého zákazníka operátora. CANAL+ se rozhodla programy TF1 opět vyřadit z nabídky všech provozovaných platforem. Televize TF1 a její menší kanály přišly o sledovanost, která podle tamních peoplemetrů klesla zhruba o 15 procent.TF1 se rozhodla podat na CANAL+ stížnost. Do sporu se vložil i francouzský ministr kultury a CANAL+ požádal, aby "obnovil" vysílání programů TF1 v TNTSAT.Spor mezi TF1 a CANAL+ se přesunul k soudu, který TF1 u pařížského obchodního soudu prohrála. TF1 se dožadovala obnovení vysílání v TNTSAT. Rovněž neuspěla ani s odvoláním.Provozovatel TF1 se proto 18. října 2022 rozhodl k zoufalému způsobu vyřešit konec svých stanic v TNTSAT a CANAL+. Televizní skupina TF1 proto v uvedený den spustila vlastní satelitní distribuci programů na pozici 19,2°E. Vysílání bylo volné (FTA) a mohl ho přijímat (naladit) jak zákazník uvedených platforem, tak i jakýkoliv divák v dosahu pokrytí. Tato distribuce nemohla být zakódována - systémy podmíněného přístupu TF1 nevlastní a jediným způsobem, jak programy dopravit k divákům bylo volné satelitní vysílání.Po tvrdých a náročných vyjednáváním s CANAL+ se na nové distribuční smlouvě TF1 dohodla zhruba po dvou měsících - 7. listopadu 2022. Během tohoto sporu se společnost CANAL+ dokázala dohodnout na nových komerčních podmínkách (s distribučními poplatky) s největším konkurentem TF1 - televizní skupinou M6. Stalo se tak na konci října 2022.Volná distribuce kanálů TF1 HD, TMC HD, TFX HD, TF1 Series Films HD a LCI HD na satelitu Astra skončila až 17. ledna 2023. Tedy po třech měsících od spuštění náhradní satelitní modulace. Tím pro diváky volných programů skončila možnost příjmu zajímavých programů z Francie.Spor TF1 s CANAL+ ve Francii dokládá, jak se může situace vyhrotit. Televizní diváci se staly přímým účastníkem a rukojmím obchodní války dvou subjektů. Uvedená pře ukazuje, že TF1 se opakovaně snaží tlačit na vyšší poplatky a v případě společnosti CANAL+ se ukazuje, že jde o hráče, který tvrdě vyjednává a nehodlá akceptovat přemrštěné cenové požadavky broadcastera. Vyšší ceny by totiž musel přenést do cen svých balíčků.Navíc tento spor přinesl značné množství škod - především televizní skupině TF1, která na podzim 2022 zaznamenala značné ztráty - nové pořady, do kterých investovala, neviděli všichni diváci, což ji způsobilo pokles share na trhu a tedy i menší výnosy z reklamy, která je hlavním zdrojem příjmů televize. Navíc si musela platit vlastní satelitní distribuci a na dva měsíce přišla i o zmíněné distribuční poplatky od společnosti CANAL+.redakce