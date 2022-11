TF1 s Canal+ se dohodla na nové smlouvě

07.11.2022 09:42

DNES!

Programy francouzské televizní skupiny TF1 se mohou vrátit do programových balíčků televizních platforem CANAL+ a TNTSAT ve Francii. Skupina TF1 dosáhla dohody s CANAL+, která od pondělí 7.11.2022 obnovuje dlouhodobou distribuci všech programů TF1 a jejich catch-up služeb.

Zákazníci satelitních platforem CANAL+ a TNT SAT a OTT služby myCANAL mohou od dnešního dne sledovat všechny živé programy TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI a hlavní nadcházející události jako je Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru, The Late s Alainem Chabatem, Danse avec les Stars či Star Academy.

Připomeňme, že všechny vyjmenované programové služby TF1 byly z CANAL+ a TNTSAT (obě Astra, 19,2°E) vyřazeny 2. září 2022 z důvodu vypršení původní distribuční smlouvy a nedosažení nové. TF1 v ní požadovala vyšší distribuční poplatky za své programy, což CANAL+ odmítla. Vyšší ceny by musela promítnout do ceny svých balíčků, které by zdražily. TF1 mezitím spustila vlastní FTA distribuci na pozici 19,2°E, aby se diváci zmíněných platforem dostali ke svým oblíbeným programům a pořadům.