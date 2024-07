Markíza Klasik slavnostně spuštěna

15.07.2024 13:43

DNES!

Na slovenském trhu dnes 15.7. ráno začala vysílat nová stanice Markíza Klasik. Přesně v 8:30 hodin přinesla svůj vůbec první pořad - kultovní film Poklad na Stříbrném jezeře.

„ Dnešním úspěšným spuštěním stanice Markíza KLASIK vyvrcholily dlouhé měsíce práce všech složek naší televize, za což jim patří moje velké a upřímné díky. Pevně věřím, že se divákům a divačkám bude opravdu bohatá a pestrá programová nabídka Markízy KLASIK líbit a že ve společnosti televizních legend přežijí mnoho příjemných chvil ,“ řekl u příležitosti tohoto významného milníku skupiny Markíza její generální ředitel Peter Gažík.

▲ Slavnostní uvedení Markíza Klasik ve vysílání TV Markíza (foto: TV Markíza)

Startu stanice předcházelo na obrazovkách hlavního programu TV Markíza speciální tematické vydání ranní show Teleráno, kterým se mohli diváci vrátit zpět do 90. let. Mohli si tak se zajímavými hosty zavzpomínat, jak se v této dekádě žilo, co se sledovalo a poslouchalo, či jak se lidé oblékali.

▲ Slavnostní uvedení Markíza Klasik ve vysílání TV Markíza (foto: TV Markíza)

Novou televizi Markíza KLASIK slavnostně uvedli do života rozkrojením chutného dortu s jejím logem vedoucí TV marketingu Michaela Sakálová a manažer skladby pořadu Lukáš Beňačka, kteří divákům a divačkám prozradili množství zajímavých informací ohledně programové nabídky a vizuální identity dalšího přírůstku.