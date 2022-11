TVP chystá kanál pro mladé diváky

04.11.2022 15:22

DNES!

Televizní kanál zaměřený na dospívající diváky, na kterém pracuje polský veřejnoprávní vysílatel TVP (Telewizja Polska), dříve známý pod pracovním názvem TeenTV (dříve TVP Teen), by se nakonec mohl jmenovat Alfa TVP.

Píše o tom web Presserwis. Proč Alfa? Tak se jmenuje generace lidí narozených po roce 2010. Předchází ji generace Z, tedy lidé narození po roce 1995 a generace Y (mileniálové) - lidé narození v 80. a 90. letech 20. století.

Podle zatím nepotvrzených informací by nová stanice Alfa TVP měla odstartovat na přelomu let 2022 a 2023. Zpočátku by fungoval jako internetový kanál a nakonec by byl dostupný i u operátorů placené televize. V roce 2023 by náklady na provoz stanice měly dosáhnout 15 milionů zlotých a v roce 2024 celkem 20 mln zlotých.

V projektu změny TVP na roky 2020 až 2024 se k programu TeenTV (Alfa TVP - pozn. redakce) píše, že půjde o specializovaný kanál zaměřený především na děti a dospívající ve věku od 10 do 16 let. Program by plnil roli vzdělávací a zábavy pro teenagery. Vysílání by mělo sloužit k vytvoření důvěryhodného a bezpečného prostoru pro tuto věkovou skupinu, které by projekt poskytoval lineární a nelineární přístup k obsahu bez nadměrného násilí a zároveň by byl přizpůsoben potřebám a zájmům teenagerů, sloužil k objevování a rozvoji vášně, utváření vztahů a fungování ve skupině, napomáhající postojům, pro zdraví, užívání si života, včetně zábavy, her, sportu a relaxace. Klíčovými žánry mají být animovaný film a seriál, hraný film a seriál, vzdělávací pořady a zábavné pořady. Programová nabídka by vycházela ze stávající programové nabídky TVP, vlastní produkce a akvizičních formátů a pořadů.

TVP zdůvodňuje, že zařazení TeenTV (Alfa TVP) do jejího portfolia je výsledkem snahy o úplnější implementaci principu univerzality, tedy veřejnoprávních médií nabízejících programy a další služby celé společnosti a jejím jednotlivým částem. Spuštěním programu by se zaplnila mezera v současném portfoliu TVP, ve kterém není žádný pořad striktně věnovaný této věkové skupině, což by zároveň umožnilo nadále nabízet obsah veřejnoprávního média dospívajícím divákům TVP ABC.

Podle TVP v nabídce neplacené televize aktuálně chybí srovnatelný program určený pro teenagery (programy komerčních vysílatelů zaměřené na tuto skupinu diváků jsou dostupné v nabídce satelitních platforem a kabelové televize a v placených nabídkách na internetu / OTT).

zdroj: satkurier.pl