LG odstartovala letní cashback na OLED televizory

19.06.2025 13:33

DNES!

Společnost LG Electronics (LG) slaví 10 milionů prodaných televizorů OLED v Evropě a odstartovala výjimečnou akci, letní cashback, která zákazníkům umožní získat zpět až 50 000 Kč při nákupu vybraných OLED televizorů. Akce probíhá od 9. června do 3. srpna 2025 a představuje ideální příležitost pro všechny, kteří touží po bezkonkurenčním obrazovém zážitku, který nabízejí jedinečné LG OLED technologie.

Tato velkorysá nabídka je určena pro ty, kteří chtějí vylepšit svůj domácí zábavní systém a zažít filmy, hry a sportovní přenosy v dosud nevídané kvalitě. LG OLED televizory jsou proslulé svými samosvítícími pixely, které zajišťují dokonalé vykreslení, a tedy zobrazení černé barvy, nekonečný kontrast a neuvěřitelně živé barvy, což vede k pohlcujícímu a realistickému obrazu.

▲ Televizory LG. Ilustrační foto (foto: LG Electronics)

„ Jsme nesmírně hrdí na naše OLED televizory, kterých bylo v Evropě prodáno již 10 milionů ,“ říká JeongYun Zmrzlíková, Head of Marketing, LG Česká republika. „ Věříme, že tato letní cashback akce umožní ještě většímu počtu domácností zažít neuvěřitelnou kvalitu a inteligentní funkce, které naše OLED modely nabízejí. Až 50 000 Kč zpět je skutečně atraktivní pobídka pro ty, kdo hledají to nejlepší .“

Do akce bylo zařazeno na dvě desítky modelů OLED televizí LG. Široká nabídka vybraných modelů pro cashback zahrnuje televize s uhlopříčkami od 42 do 83 palců a cashbackem od 5 do 50 tisíc Kč.

Jak cashback funguje?

Pro uplatnění cashbacku je nutné zakoupit jeden z vybraných LG OLED televizorů zařazených do akce v internetovém obchodě lg.cz nebo u vybraných prodejců a resellerů v období od 9. června do 3. srpna 2025 a splnit podmínky akce. Následně je potřeba zaregistrovat nákup na oficiálních webových stránkách akce www.lgpromo.cz a to do šesti týdnů od nákupu (nejpozději 14. září 2025). Po ověření všech potřebných informací a v případě splnění podmínek bude příslušná částka převedena přímo na bankovní účet zákazníka.

Kompletní seznam modelů zařazených do akce a podrobné podmínky naleznete na oficiálních stránkách LG https://www.lg.com/CZ/promotions/cashback-leto/

zdroj: LG