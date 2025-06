Film Anora, oceněný pěti Oscary, již na SkyShowtime

19.06.2025 11:12

DNES!

SkyShowtime dnes oznámila, že od 19. června bude exkluzivně na platformě ke zhlédnutí film Anora, který letos získal Oscara za nejlepší film.

Tento film od oscarového režiséra Seana Bakera sleduje osudy Anory, mladé sexuální pracovnice z Brooklynu v podání Mikey Madison, která dostane šanci prožít vlastní pohádku o Popelce, když potká syna ruského oligarchy a impulzivně se za něj provdá. Když se zpráva donese do Ruska, její pohádka je v ohrožení. Rodiče novomanžela se totiž vydávají do New Yorku, aby dosáhli zrušení manželství.

▲ Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Ve stylově strhující, nesmírně zábavné a emočně nefalšované Anoře, která byla oceněna i kritiky, se představí také Mark Eydelshteyn, na Oscara nominovaný Yura Borisov, Karren Karagulian a Vache Tovmasyan.

Anora získala pět Oscarů, včetně těch za nejlepší film, nejlepší původní scénář a nejlepší střih, a Mikey Madison byla za svou roli Anory oceněna jako nejlepší herečka. Film rovněž získal cenu Critics Choice za nejlepší film a prestižní Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes.

zdroj: SkyShowtime