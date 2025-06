Discovery Channel slaví 40 let: Ze 156 000 amerických domácností do více než 220 zemí světa

18.06.2025 14:25

DNES!

Televizní kanál, který zahájil vysílání 17. června 1985 dokumentárním filmem zkoumajícím rizika ropných vrtů u východního pobřeží Kanady Iceberg Alley, tehdy sledovalo 156 000 domácností ve Spojených státech. Dnes Discovery Channel vysílá ve více než 220 zemích ve 33 jazycích.

Televizní kanál se během čtyř dekád etabloval jako globální garant kvalitní dokumentární a reality televizní tvorby. Filozofie stanice se vždy zakládala na snaze inspirovat diváky k hlubšímu zájmu o svět, ve kterém žijí. Právě na této misi Discovery Channel doprovázely zástupy dokumentaristů, dobrodruhů, vědců a dalších osobností z celého světa. Nechyběla mezi nimi ani slavná jména jako lovec krokodýlů Steve Irwin, bořič mýtů Adam Savage, záhadolog Josh Gates, survivalista Bear Grylls nebo moderátor Richard Hammond.

Čtyři desetiletí inovací a vlivu

Discovery Channel založil John Hendricks 17. června 1985. Televizní kanál byl původně zaměřen na dokumentární programy o kultuře, přírodě, vědě a historii a vysílal pouze 12 hodin denně. V počátcích se zaměřoval na vzdělávací obsah, který nebyl běžně dostupný v americké televizi -⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zajímavostí je, že zpočátku 75 % obsahu nebylo nikdy vysíláno v americké televizi a kanál dokonce vysílal některé sovětské programy, včetně zpravodajského pořadu Vremya, což bylo v té době velmi neobvyklé. Hendricksova vize byla jednoduchá, ale ambiciózní -⁠⁠⁠⁠⁠⁠ miloval dokumenty a věřil, že by měl existovat televizní kanál věnovaný skvělým dokumentaristům a jejich vizím.

▲ Discovery Channel oslavuje 40 let (foto: Warner Bros. Discovery)

První program, který televizní kanál uvedl, byl „Iceberg Alley“, dokumentární film z roku 1980 o rizicích ropných vrtů u východního pobřeží Kanady, produkovaný CBC a National Film Board of Canada. Postupně se televizní kanál rozšiřoval a diverzifikoval svůj program, aby oslovil širší publikum, a to jak v rámci Spojených států, tak i na mezinárodní úrovni. Tento vývoj položil základy pro jeho pozici jako lídra v oblasti faktografické zábavy, který dnes oslovuje diváky ve více než 220 zemích světa

Konec 80. let a devadesátá léta: Diverzifikace obsahu a rebranding

Na přelomu 80. a 90. let televizní kanál diverzifikoval obsah o pořady zaměřené na technologie, historii a dobrodružství. V roce 1995 prošel rebrandingem, kdy se přejmenoval z „The Discovery Channel“ na „Discovery Channel“ a do svého loga začlenil barevný glóbus.

Významným milníkem se stalo uvedení „Shark Week“ v roce 1988, které se rychle stalo oblíbenou každoroční událostí. Do roku 2024 přitáhla k televizním obrazovkám 25 milionů diváků. V roce 1996 přišla také mezinárodní expanze. Televizní kanál vstoupil na trh Spojeného království.

2000-⁠⁠⁠⁠⁠⁠2010: Éra reality TV a technologických inovací

Začátek nového tisíciletí přinesl zásadní změnu programové strategie. V roce 2000 televizní kanál uvedl Putování s dinosaury (Walking with Dinosaury), šestidílný přírodovědný dokumentární seriál produkovaný BBC.

Rok 2003 se stal přelomovým rokem s debutem prvního reality televizního pořadu Americký Chopper (American Chopper), následovaného ikonickým Bořiči mýtů (MythBusters), který se stal kulturním fenoménem. Další významné pořady zahrnovaly Nejsmrtelnější úlovek (Deadliest Catch, 2005), Planeta Země (Planet Earth, 2007) a Zlatá horečka (Gold Rush, 2012).

Na technologickém poli byl Discovery Channel také průkopníkem, v roce 2002 patřil mezi první televizní kanály, které začaly vysílat ve vysokém rozlišení (HD).

2010-⁠⁠⁠⁠⁠⁠současnost: Digitální transformace a globální dosah

Discovery Channel úspěšně adoptoval digitální platformy prostřednictvím služby discovery+ a dokonce experimentoval s virtuální realitou. Navázal strategická partnerství s organizacemi jako NASA a spolupracoval s režiséry jako James Cameron a Steven Spielberg. Televizní kanál se také angažoval v sociálních a environmentálních otázkách prostřednictvím projektů jako kampaň „Racing Extinction“ a iniciativa „Discovery Education“.

Oslavy 40. výročí a budoucnost

Oslavy čtyřicátého výročí odstartovaly již v dubnu, přičemž programové schéma se v USA i celosvětově ponese ve slavnostním duchu až do konce letošního roku. Jeho součástí budou nové obsahové formáty, speciální epizody oblíbených pořadů, originální features pro sociální sítě i další spotřebitelské produkty. Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD), do jejíhož portfolia Discovery Channel patří, zároveň oznámila partnerství s neziskovou organizací Arbor Day Foundation, v jehož rámci má být po celém světě vysazeno více než 40 tisíc nových stromů.

Na velkolepé oslavy láká také nové propagační video, které je ohlédnutím za bohatou historií Discovery Channel jakožto popkulturní ikony. V sestřihu jsou použity záběry z programových stálic stanice, mezi které patří například Zlatá horečka (Gold Rush), Nejsmrtelnější úlovek (Deadliest Catch) nebo Výprava do neznáma (Expedition Unknown). Tyto a mnohé další pořady budou na streamovacích platformách Max a discovery+ součástí unikátní kolekce 40th Anniversary Collection.

zdroj: WBD