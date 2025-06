CME Content Academy se mění

Televizní skupina Nova ve spolupráci s Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze (FAMU) spouští nový roční vzdělávací program CME Content Academy. Akademie se nově transformuje po třech letech úspěšné spolupráce s Televizním institutem v Brně a televizí Markíza.

Program se nyní přesouvá do Prahy a reaguje na rostoucí poptávku po flexibilnějším certifikovaném studiu přímo v hlavním městě. Přihlášky je možné podávat od 15. července do 18. srpna 2025.

„ Obsah je dnes klíčovým aktivem každé televizní i streamovací platformy. Potřebujeme nové tvůrce, kteří umí nejen vyprávět příběhy, ale také rozumí televiznímu provozu a diváckému chování. CME Content Academy je náš dlouhodobý projekt, jak tyto talenty vychovat a připravit je na práci v prostředí, které se neustále mění ,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

Proč se akademie mění?

Dosavadní podoba akademie, která fungovala jako dvouletý program v Brně, vznikla ve spolupráci s Televizním institutem a Markízou. Během tří let odvedla řadu kvalitní práce, přičemž desítky absolventů se již během studia zapojily do tvorby reálných projektů. Nová verze akademie nyní cílí na zkušenější uchazeče - absolventy vysokých škol v oboru audiovizuální tvorby. Zároveň se zkracuje na jeden intenzivní rok a přesouvá se do Prahy - do bezprostřední blízkosti TV Nova.

Tento krok reflektuje zvýšený zájem studentů o studium v hlavním městě a umožní jim aktivněji se zapojovat do televizních projektů už během teoretické části výuky.

Studium: konkrétní předměty a praxe na projektech

Program je určen absolventům bakalářských a magisterských oborů se zaměřením na filmovou a televizní tvorbu, režii, scenáristiku, dramaturgii, produkci či střih. Uchazeči musí ovládat český jazyk a mít angličtinu minimálně na úrovni B2.

Výuku povedou špičkoví odborníci z televizní i akademické praxe. Základy televizního průmyslu studenty naučí Marta Švecová, Matej Šemšej, Klára Brachtlová, Lukáš Vynikal, Barbora Dlabáčková, Hana de Goeij a další. Od prvního dne se studenti zapojí do praxe na projektech TV Nova - včetně lokálního a zahraničního natáčení, postprodukce, či writersroomu.

„ Televizní formát má v audiovizuálním prostředí nezastupitelné místo - kombinuje vypravěčskou dovednost s precizní znalostí produkčních a dramaturgických principů. Jsem ráda, že se FAMU může podílet na projektu, který studentkám a studentům nabídne přímé napojení na praxi a zároveň rozvíjí jejich kreativitu v rámci profesionálního televizního provozu ,“ říká garantka programu a pedagožka FAMU Marta Švecová.

Teorii televizního provozu a práci ve writers' roomu povede Iva Jestřábová společně s Tomášem Feřtekem, Michalem Reitlerem a Erikou Hníkovou. Vývoj a prezentaci televizních projektů zajistí Lenka Szántó s podporou Ondřeje Zimy, Matěje Podzimka, Ondřeje Beránka a dalších. Vývojem televizních formátů v oblasti reality a entertainment se bude zabývat Tuwiah (Tubi) Neustadt společně s Kateřinou Zavadovou. Casting a práci s herci povede např. Barbora Kočanová.

Po celý rok budou studenti rozvíjet vlastní individuální projekt, který budou konzultovat s Michalem Reitlerem, Tubi Neustadtem a dalšími profesionály z TV Nova a odborníky z FAMU. Projekty budou předmětem klauzurních zkoušek. Ten nejúspěšnější, ať už z oblasti dokumentu, hrané tvorby nebo R&E, bude vybrán k developmentu a realizaci v TV Nova.

Přihlášky a financování

Přihlášky se podávají prostřednictvím webových stránek akademie od 15. července do 18. srpna 2025. Přijímací řízení je dvoukolové: uchazeči odevzdají motivační esej, analýzu evropského seriálu, návrh vlastního projektu a portfolio. Ve druhém kole připraví kreativní koláž a absolvují osobní pohovor.

TV Nova hradí 90 % školného, studenti přispívají pouze vratným poplatkem, který bude navrácen v případě profesního zapojení do projektů televize. V průběhu studia mohou studenti získat stipendium.

zdroj: Nova