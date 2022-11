SkyShowtime od února 2023 v Česku a na Slovensku

04.11.2022 09:17

Panevropská streamovací služba SkyShowtime začne působit na českém a slovenském trhu a také v dalších částech Evropy od února příštího roku. Informovala o tom během exkluzivního eventu v Amsterdamu.

Před vstupem na tuzemský trh začne SkyShowtime fungovat od 14. prosince 2022 v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Kosovu, Černé Hoře, Srbsku a Slovinsku.

Další etapa expanze SkyShowtime proběhne v únoru příštího roku, kdy služba zavírá do Česka, na Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Albánii a Severní Makedonii.

▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

SkyShowtime spojuje tu nejlepší zábavu od největších světových studií a vypravěčů a nabízí tisíce hodin kvalitní zábavy pro celou rodinu. Služba bude domovem širokého výběru celosvětově nejočekávanějších seriálů a filmů.

„ SkyShowtime byla stvořena pro Evropu a my jsme nadšeni, že můžeme divákům ve střední a východní Evropě říci, že už je skoro čas na SkyShowtime. Těší nás, že jim můžeme přinést exkluzivní přístup k nejnovějším seriálům a filmům z našich ikonických a světově proslulých studií a také prémiovou řadu kvalitního lokálního zábavního obsahu. Po úspěšném spuštění v zemích severní Evropy a Portugalsku je pro nás expanze na tyto významné trhy a zpřístupnění SkyShowtime ještě většímu počtu lidí v celé Evropě důležitým milníkem ,“ řekl CEO SkyShowtime Monty Sarhan.

Na akci k příležitosti spuštění služby v Evropě, kterou v Amsterdamu moderoval oceněný filmový novinář a televizní osobnost Alex Zane, byly mimo jiné odhaleny nové a exkluzivní programy, jež budou mít na SkyShowtime premiéru v nadcházejících měsících.

SkyShowtime uvede premiéry filmových trháků, nové prémiové seriály, obsah pro děti a rodinu a kurátorský výběr titulů z filmotéky od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios a Peacock - vše streamované na jedné platformě. SkyShowtime bude také disponovat lokálním originálním obsahem, dokumenty a speciály.

Akce se zúčastnily hvězdy z celé řady premiér seriálů SkyShowtime, včetně Ethana Pecka a Rebeccy Romijn ze Star Trek: Strange New Worlds, Demiána Bichira z Let The Right One In a Clary Rugaard z The Rising.

Dalšími přítomnými top talenty byli Bokeem Woodbine a Yerin Ha z Halo, Jake Lacy a Colin Hanks z A Friend of the Family a Jeff Wilbusch a Juliana Canfield z The Calling's.

SkyShowtime byla poprvé spuštěna v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku 20. září tohoto roku a poté se 25. října rozšířila do Nizozemska a Portugalska. Po svém nadcházejícím spuštění v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Kosovu, Černé Hoře, Srbsku a Slovinsku v prosinci bude SkyShowtime pokračovat ve svém launchi ve Španělsku, Andoře a střední a východní Evropě v 1. čtvrtletí 2023.

Další podrobnosti o programech a cenách pro střední a východní Evropu budou oznámeny před spuštěním SkyShowtime 14. prosince.