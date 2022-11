Dramatický seriál The Last of us od 16. ledna na HBO

03.11.2022 12:26

První řada devítidílného seriálu HBO Original The Last of us bude mít premiéru v pondělí 16. ledna 2023 na HBO a HBO Max. Děj seriálu The Last of us se odehrává 20 let po zničení moderní civilizace.

Joel, otrlý přeživší, je najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie z tísnivé karanténní zóny. To, co začíná jako malá zakázka, se brzy změní v brutální a srdcervoucí cestu, kdy oba musí procestovat USA a jejich přežití závisí jeden na druhém.

▲ The Last of us (foto: HBO)

V hlavních rolích se představí, Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy dále Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon a Elaine Miles jako Florence. Ve filmu dále hrají Ashley Johnson a Troy Baker.

Naughty Dog exkluzivně pro platformy PlayStation®, napsali scénář a produkují Craig Mazin a Neil Druckmann. Seriál vzniká v koprodukci se Sony Pictures Television a jeho producenty jsou Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan a Rose Lam.

Produkční společnosti: M: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint a Naughty Dog.

zdroj: HBO