Na Nova Action a Nova Sport míří elitní světový parkur

02.11.2022 15:29

DNES!

Už počtvrté se v pražské O2 areně uskuteční Prague Playoffs, kde se představí elita světového parkurového skákání včetně české jezdkyně Anny Kellnerové. Finálový podnik světové série Global Champions Tour se koná od 17. do 20. listopadu. Kompletní program akce odvysílají stanice Nova Action, Nova Sport 1 a Voyo.

Stanice Skupiny Nova nabídnou divákům to nejzajímavější z této globální jezdecké akce. Na místě bude i speciální studio, v němž se vystřídají zajímaví hosté. Moderátory studia budou Filip Šedivý a Štěpán Sokol, komentátorské stanoviště obsadí Kamil Guzek, Jan Chýle a Kateřina Hanušová. Nejlepší jezdce planety bude v Praze snímat 30 kamer.

V O2 areně se představí celkem na 280 koní. Necelá polovina z nich je z Global Champions a zbytek jsou čeští koně ve dvouhvězdové soutěži. Přípravy jsou již v plném proudu. „ Letos přivezeme z Německa zhruba 600 tun písku “, dodává šéf organizačního výboru Jan Andrlík.

▲ Prague Playoffs na Nova Action a Nova Sport (foto: Nova)

Kromě toho se diváci mohou těšit i na bohatý doprovodný program, vůbec poprvé vystoupí „Létající Francouz" Lorenzo, který stádo koní ovládá ve stoje z jejich hřbetu. S koňmi pak Lorenzo komunikuje pomocí neviditelných gest a doteků tušírkou.

„ Na Prague Playoffs se těším. To nejde ani popsat. Je to největší finále, co je. Jsou to největší závody pro nás a české publikum. Nemůžu se dočkat ,“ dodává česká jezdkyně Anna Kellnerová.

Úroveň mezinárodních závodů se rozlišuje hvězdičkami od jedné do pěti. Závody kategorie CSI5*, které vyvrcholí v neděli, jsou nejvyšší možné úrovně. Parkurové skákání je na světě nejrozšířenější jezdeckou disciplínou co do počtu sportovců i pořádaných závodů. Nejlepší parkuroví jezdci a koně v rámci seriálu Longines Global Champions Tour závodí o celkové výhry v hodnotě 25,9 milionů eur.

Hlavním sportovním programem je vyvrcholení prestižního seriálu Global Champions, kdy se o tituly šampionů utkají týmy v takzvaném Super Cupu a také nejúspěšnější jednotlivci sezony v Super Grand Prix.

