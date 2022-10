Joker Show od úterý na Prima COOL

31.10.2022 10:51

DNES!

Jestli pro něco nechodí herci nikdy daleko, tak pro vtip. Toho využila nová Joker Show, kterou v listopadu nabídne Prima COOL. V Joker Show se proti sobě postaví dva herecké tábory a diváci rozhodnou, který z nich je silnější ve vyprávění vtipů.

Zábavný pořad, který sype jeden vtip za druhým, moderuje herec Jakub Žáček. Osmidílnou Joker Show sledujte od 1. listopadu každé úterý ve 20.15 na Prima COOL.

▲ Joker Show a moderátor Jakub Žáček (foto: FTV Prima)

Zažili jste někdy skupinu herců vyprávět vtipy? Byla by škoda vás o to připravit. To se totiž musí vidět a zažít. Díky novému zábavnému pořadu na Prima COOL s názvem Joker Show přijde skupina hereckých fórkařů až k vám do obýváku. Vlastně dvě skupiny.

Pod vedením kapitánů Yvetty Blanarovičové a Pavla Nečase svoji hladinu humoru změří dva herecké tábory, ve kterých se prostřídají například Sandra Pogodová, David Suchařípa, Karel Zima, Dana Morávková, Jiří Štrébl, Míra Nosek, Henrieta Horňáčková, Aleš Cibulka, Michal Jagelka nebo karikaturista Štěpán Mareš.

▲ Logo pořadu Joker Show (foto: FTV Prima)

Nasměrovat i usměrnit se je pokusí moderátor, herec a komik Jakub Žáček.

Minirozhovor

Jakube, jaká podle vás bude Joker Show?

Měl by to být pořad o vtipech. V co přesně se takový stručný popis promění, když se Pavel Nečas a Yvetta Blanarovičová rozhodnou vyslat své týmy do bitvy o nejvtipnějšího, to teprve uvidíme. Od natáčení nemůžu zapomenout, s jakou roztomilou vášní umí David Suchařípa vyprávět vtipy na téma peristaltika a jak Petr Nasty Cerha (stand-up komik, pozn.) umí doprovodit svůj verbální projev o zvukové efekty vlastní výroby. To bylo odzbrojující. Snad nám Mišo Vtipkár na nebesích odpustí.

Jaký vztah k vtipům máte?

Myslím, že se z toho i v rámci Joker Show vyznávám: Nejsem dobrý vypravěč vtipů. Hlavně je neudržím. Myslím, že si pamatuju všehovšudy dvě anekdoty, které se u nás dědí z generace na generaci. Možná i proto jsem byl vybrán jako moderátor tohoto pořadu. Při mé nevtipnosti jsem zřejmě považován za nestranného arbitra.

Kde je hranice, kdy je vtip vtipný a kdy už ne?

Je samozřejmě trapné, když má člověk pocit, že vypráví něco velice vtipného, což mně se často nestává, a už v prostředku ví, že prohrává, že ta pointa nepřichází. Nejhorší je se snažit to ještě naboostovat a přidat plyn. V tu chvíli je lepší usnout nebo odejít. Párkrát jsem to zažil a myslel jsem si, že umírám, ale nakonec jsem hrdě unesl prohru.

zdroj: FTV Prima