TV Nova uvede nový seriál O mě se neboj

27.10.2022 16:53

Příběh rozvádějící se Evy (Veronika Arichteva) a sebevědomého, byť trochu lehkovážného právníka Martina (Václav Matějovský), který zapomene na její rozvodové stání a zasáhne tak do jejího života, nazvaný O mě se neboj startuje na obrazovkách TV Nova už ve čtvrtek 10. listopadu a o týden dříve na Voyo.

Osmidílný romanticko-komediální seriál pro TV Nova natočila společnost Dramedy Productions oceňovaných producentů Filipa Bobiňskiho a Jana Coufala a režíroval jej Biser A. Arichtev. V dalších rolích se objeví Lukáš Příkazký, Veronika Lapková, Patricie Pagáčová, Sára Rychlíková, Vojtěch Vodochodský a Michal Kocourek.

▲ Nový romanticko-komediální seriál O mě se neboj (foto: TV Nova)

„ O mě se neboj je žánrová podívaná v pravém slova smyslu. Romanticko-komediální seriál plný humoru, nadsázky a lehkosti ,“ popisuje režisér Biser A. Arichtev a dodává: „ Bylo hezké vidět Veroniku, jak si pohrála s rolí Evy. Myslím, že to diváky bude bavit. Je v tom dobrá a situace, které v seriálu rozehráváme, skvěle oživuje svou jedinečnou energií .“

Eva (Veronika Arichteva) se, kromě jiného, musí vyrovnávat s tím, že se svým nespolehlivým manželem (Lukáš Příkazký) stále sdílí malý pražský byt, a zatímco pro ni byla prohra v prvním rozvodovém stání jen technikálií, pro něj šlo naopak o znamení, že na jejich vztahu je pořád co zachraňovat.

▲ Nový romanticko-komediální seriál O mě se neboj (foto: TV Nova)

Jeho mnohdy až komické žárlivosti příliš nepřidá ani Evina nová práce recepční v prestižní advokátní kanceláři. Zvláště pak, když se kolem Evy začne ochomýtat sebevědomý pohledný právník Martin (Václav Matějovský), který ji do celé situace dostal. Ten, na rozdíl od ní, nemá problém s proplácením složenek ani schopností nechat si své názory pro sebe. Jen se mu nechce vázat, což nevyhovuje jeho partnerce a kolegyni právničce Petře (Veronika Lapková). Mezi ním a Evou to brzy začíná viditelně jiskřit, čehož si začínají všímat i ostatní.

„ Eva je máma, takže se s životem pere kvůli dětem. A já tomu z pozice maminky opravdu rozumím. Čeká jí rozvod, vždycky se v životě musela spolehnout sama na sebe, umí a chce pomáhat ostatním, má v sobě zakořeněný boj o spravedlnost, humor a žije opravdově. A to se mi na ní líbí asi ze všeho nejvíc ,“ říká o své roli Veronika Arichteva a uzavírá: „ Myslím si, že máme opravdu hodně společného. Ten její přístup k životu, že si nenechá nic líbit a umí se za sebe a svoji rodinu postavit, je mi dost blízký .“

▲ Nový romanticko-komediální seriál O mě se neboj (foto: TV Nova)

„ Komu by se nechtělo vžít se do mladého a neodolatelného právníka? ,“ shrnuje představitel Martina Václav Matějovský a pokračuje: „ Tyto vlastnosti jsou ale jen kousek od arogance a namyšlenosti a takový Martin není. To byla určitá výzva. Chtěl jsem, aby ho diváci měli rádi. Divák musí postavám fandit, zároveň se ale po každém jejích rozhodnutí plácnout do obličeje a říct si ‚proboha, proč udělal zrovna tohle?‘ “

„ O mě se neboj je ukázkou skvěle odvyprávěného romanticko-komediálního seriálu, který do popředí staví výraznou ženskou hrdinku. Ta se, prostřednictvím své představitelky Veroniky Arichtevy, musí vypořádat nejenom se svým životem a celou řadou překážek, ale také s tím, že neustále zasahuje do života jiných a generuje přitom velké množství situací, které musí její blízcí řešit spolu s ní. Nedokáže totiž nechat nespravedlnost jen tak bez povšimnutí, což je na ní obrovsky sympatické, stejně jako její totální otevřenost, upřímnost a nezdolnost, se kterou jde pořád dál a dál, ať už se děje cokoliv ,“ shrnuje kreativní producent TV Nova Michael Bütow a dodává: „ Jsem rád, že tuhle látku zpracoval právě tým kolem režiséra Bisera A. Arichteva, protože - jak v minulosti už několikrát prokázal - má cit pro velmi osobité a citlivé zobrazení životních osudů postav protikladných povah, které divákům okamžitě přirostou k srdci. Věřím, že tomu tak bude i v tomto případě .“

V O mě se neboj se před kameru téměř po čtvrt století vrací někdejší dětská herecká hvězda a dnes úspěšný divadelní producent Michal Kocourek, jehož si diváci mohou pamatovat jako „omlazeného“ Vladimíra Menšíka v legendární komedii Což takhle dát si špenát? Kromě něj se diváci mohou těšit na Patrici Pagáčovou, Sáru Rychlíkovou, Vojtěcha Vodochodského, Lucii Vondráčkovou, Jitku Asterovou a další.

zdroj: Nova