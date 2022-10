Český slavík odhaluje program

27.10.2022 13:07

DNES!

Už jen pár dní, do konce října, lze poslat hlasy pro hudební idoly a ovlivnit tak pořadí v anketě Český slavík, která letos slaví 60 let od svého založení.

Vítězové v jednotlivých kategorií budou korunování na slavnostním ceremoniálu v pražském Fóru Karlín. Přímý přenos z předávání prestižních cen uvede v sobotu 12. listopadu od 20:20 TV Nova a diváci se mohou těšit i na řadu hudebních vystoupení.

Český slavík bude hudební událostí roku. Zazpívají loňští vítězové Ewa Farna, Marek Ztracený a Mirai a na jevišti se vystřídají i další velká jména české pop music: Olympic, Jiří Korn, Dara Rolins, Vojtěch Dyk, Lucie s Filharmonií Hradec Králové, Vojtaano & Fast Food Orchestra. Monika Absolonová připomene nedávno zesnulou držitelku devíti zlatých slavíku v kategorii zpěvaček, Hanu Zagorovou.

▲ Na snímku Pepe Majeský, Aleš Háma, Tereza Pergnerová a Ondřej Sokol (foto: TV Nova)

O tom, jakou legendou Hana Zagorová byla, svědčí i fakt, že od roku 1969 až do loňského ročníku se vždy umístila do 11. místa.

„ Český slavík bude velkolepý. Výročí šedesáti let od založení této mimořádné ankety si to zaslouží. V minulosti jsem režíroval čtyři ročníky, ale letos jsem i kreativním producentem. To je taková třešnička na dortu v rámci mé práce. Jsem rád, že se mohu podílet na všech tvůrčích složkách a spolu s televizí jsem vybíral i interprety, kteří na Českém slavíkovi živě zazpívají. Jsou to top jména, výběr toho nejlepšího, co česká hudební scéna nabízí, mistři oboru, kteří se na vrcholu drží dlouhou dobu ,“ říká režisér a kreativní producent Českého slavíka Pepe Majeský.

▲ Nové ceny Český slavík (foto: TV Nova)

Již 12. listopadu se televizní diváci dozví, kdo zvítězil v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina, Hip Hop a Rap, a také kdo vstoupí jako první do Síně slávy. Slavnostním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma. Doplní je Tereza Pergnerová ve speciální backstage room, která vyroste v blízkosti Fóra Karlín, ve Worklounge - pronajímatelů servisovaných kanceláří a eventových prostor. Zde během přímého přenosu vyzpovídá hvězdné hosty, kteří připomenou šedesátiletou historii Českého slavíka, dějiny české populární hudby.

Generálním partnerem Českého slavíka je Trinity Bank. Partnerem ankety je i zhotovitel cen, Granát Turnov. Akademická sochařka Helena Hrabová je autorkou hlavní ceny Český slavík od roku 1996 a letos doplnila slavičí kolekci o cenu Objev roku, Síň slávy a Absolutního slavíka. Mediálním partnerem je Rádio Impuls.

zdroj: Nova