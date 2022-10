Atmedia zdražuje televizní reklamu o 15 procent

26.10.2022 11:14

Mediální zastupitelství Atmedia, které na českém trhu obchodně zastupuje 29 tematických televizních stanic, představilo obchodní politiku pro příští rok.

Vzhledem k vysoké míře inflace a převisu poptávky po televizní reklamě nad nabídkou zdražuje reklamní prostor na zastupovaných tematických kanálech v průměru o 15 %.

„ Poptávka po televizní reklamě je v posledním roce extrémní. Reklamní prostor na televizních stanicích v našem portfoliu je ze 100 % vyprodaný, proto musíme řadu klientů bohužel odmítat ,“ vysvětluje Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia. Také z tohoto důvodu se Atmedia neustále snaží rozšiřovat portfolio tematických televizních stanic.

„ Zatím nemohu poskytnout žádné podrobné informace, ale jednáme s několika klienty, kteří mají v plánu vstoupit na český trh s novými televizními projekty ,“ uvádí Michaela Suráková a dodává, že případné rozšíření portfolia televizních stanic umožní nabídnout klientům více reklamního prostoru a oslovit nové cílové skupiny diváků.

Quality TV

Do příštího roku vstoupí mediální zastupitelství Atmedia s portfoliem 26 tematických televizních stanic, z nichž 21 je zapojeno do oficiálního měření televizní sledovanosti. Patří k nim jak lokální, tak mezinárodní televizní kanály z televizních skupin, jako jsou AMC Networks, Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company, Sony Pictures Television nebo slovenská JOJ. Největší zastoupení mají v portfoliu Atmedia filmové a seriálové stanice následované dokumentárními, sportovními, rodinnými nebo dětskými kanály. „ Televizní stanice z našeho portfolia přináší divákům tzv. quality TV, zadavatelům televizní reklamy pak možnost oslovit svou cílovou skupinu vedle atraktivních pořadů v bezpečném prostředí pro jejich firemní značku ,“ dodává Michaela Suráková.

Televizní stanice z portfolia Atmedia letos oslovují měsíčně v průměru 5,5 milionu televizních diváků ve věku 4+, což je 57 % celé televizní populace. Jejich průměrný podíl na sledovanosti je 5,0 % v CS 15-69 a 4,9 % v CS 4-14.

Čtyři obchodní balíčky pro všechny marketingové cíle

Zadavatelé televizní reklamy budou moct i v příštím roce vybírat ze čtyř obchodních balíčků. V cílové skupině 15-69 nabízí balíčky atmax, atadults a atchoice, v cílové skupině 4-14 balíček atkids. „ Obchodní balíčky atmax, atadults, atchoice a atkids jsou základními kameny naší obchodní nabídky již několik let. Pro zadavatele televizní reklamy jsou přehledné a srozumitelné, proto abychom jim mohli v dnešní turbulentní době nabídnout stabilitu a kontinuitu, budeme na těchto obchodních balíčcích stavět nabídku i v příštím roce ,“ vysvětluje Michaela Suráková.

Obchodní balíčky Atmedia jsou sestaveny tak, aby zadavatel televizní reklamy výběrem jednoho ze čtyř obchodních balíčků vždy dosáhl požadovaného cíle své reklamní kampaně. Balíček atmax je sestaven ze všech 21 měřených televizních stanic a umožňuje klientům maximalizovat zásah své reklamní kampaně. Balíček atadults, který obsahuje 19 měřených televizních stanic, přináší maximální zásah v dospělé cílové skupině diváků. Balíček atkids pak přináší na českém trhu unikátní příležitost oslovit dětské diváky a jejich rodiče v bezpečném a regulovaném prostředí.

Posledním z obchodních balíčků je atchoice, který je určen pro efektivní oslovení úzké cílové skupiny diváků. Zadavatelům televizní reklamy umožňuje sestavit si vlastní portfolio obsahující minimálně 9 z 19 měřených televizních stanic. „ Pokud klient potřebuje efektivně oslovit například diváky ve věku 25-44 let s vysokými příjmy a z velkých měst, je balíček atchoice ideální volbou. Umožňuje klientům spustit svou reklamní kampaň pouze na těch televizních stanicích, které jejich cílová skupina sleduje. To se poté projeví na výsledné afinitě reklamní kampaně ,“ popisuje Michaela Suráková.

Sportovní eventy jako možnost oslovit atraktivní cílové skupiny diváků

Vedle klasické televizní reklamy nabízí Atmedia také další reklamní formáty od sponzorských vzkazů přes product placement nebo teleshopping. Zadavatelům televizní reklamy nabízí také možnost spojit svou značku se světovými sportovními eventy, z nichž většinu vysílají televizní stanice z portfolia Atmedia exkluzivně. K nejžádanějším sportovním eventům patří Formule 1 na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2, cyklistické závody Giro d'Italia, Tour de France a La Vuelta, nebo grandslamové turnaje Australian Open, Roland Garros a US Open na televizní stanici Eurosport 1. „ Sportovní eventy přináší klientům možnost oslovit atraktivní cílové skupiny diváků - převážně muže mladšího věku s vyššími příjmy ,“ doplňuje Michaela Suráková.

zdroj: Atmedia