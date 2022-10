EK vyšetřuje omezení pro řecké DTH platformy

26.10.2022 11:01

DNES!

Evropská komise (EK) prošetřuje omezení pro poskytovatele satelitní televize v Řecku. Řecko dostalo nyní měsíc na to, aby vysvětlilo, proč omezuje poskytovatele satelitní televize ovládající nebo investující do provozovatelů pozemního televizního vysílání.

Koncem září EK zaslala Řecku formální upozornění kvůli jeho národní legislativě regulující placené služby. Komise k tomu uvedla: " Řecké právní předpisy v současné době zakazují držiteli licence na placené satelitní rozhlasové a televizní služby a jeho akcionářům, přidruženým osobám a přidruženým společnostem podílet se na jakémkoli jiném poskytovateli rozhlasového nebo televizního obsahu působícím prostřednictvím pozemních bezplatných nebo placených rozhlasových nebo televizních sítí nebo jej ovládat. Komise se domnívá, že to zavádí neodůvodněné omezení volného pohybu kapitálu a svobody usazování stanovené v článcích 63 a 49 SFEU, které brání potenciálním investorům investovat do poskytovatelů rozhlasového nebo televizního obsahu působících prostřednictvím bezplatných nebo placených pozemních rozhlasových nebo televizních sítí. Pokud Řecko do dvou měsíců neposkytne uspokojivou odpověď, může Komise rozhodnout o zaslání odůvodněného stanoviska ".

Podle informací MLex řecký poskytovatel satelitní televize (pay-tv) Nova počátkem loňského roku sdělil regulačnímu orgánu EU, že právní předpisy nezákonně omezují jeho možnost expandovat v mediálním sektoru země. Pravidla zakazují provozovateli satelitní televize, jako je Nova - druhý z pouhých dvou poskytovatelů - ovládat provozovatele pozemní televize nebo do nich investovat.

Výkonný orgán EU dospěl k závěru, že se skutečně jedná o neoprávněné omezení volného pohybu kapitálu a svobody usazování, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování EU.

zdroj: BroadbandTVnews.com