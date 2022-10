TF1 prohrála spor s distribucí u CANAL+

21.10.2022 12:20

Provozovatel francouzské komerční televize TF1 neuspěl s odvoláním u pařížského soudu ve věci obnovení distribuce pěti kanálů TF1 v bezplatné satelitní platformě TNTSAT, provozované společností CANAL+.

Soud potvrdil výsledek předchozího rozhodnutí pařížského obchodního soudu (Tribunal De Commerce de Paris) ze dne 22. září 2022, který předložil dva argumenty. Samotný francouzský regulátor médií Arcom uznal, že "zákon neposkytuje žádné právní páky, které by donutily provozovatele k nápravě této škodlivé situace".

Druhým argumentem je, že obě smlouvy pro platformu TNTSAT a druhá pro Canal+ jsou propojené. Pokud tedy obě strany nedosáhly obchodní dohody o prodloužení obou smluv po 31. srpnu 2022, nemůže TF1 nutit společnost CANAL+ k šíření programů jen na platformě TNTSAT (Astra, 19,2°E).

Distribuce programů TF1 (jmenovitě TF1, TFX, TF1 Séries Films, TMC a LCI) na satelitních platformách CANAL+ a TNTSAT, OTT/IPTV službě CANAL+ a myCANAL+ skončila 2. září 2022. Důvodem mají být zvýšené distribuční poplatky za každého zákazníka CANAL+. To společnost odmítla, neboť by vyšší poplatky musela promítnout do ceny svých balíčků.

CANAL+ po soudním jednání zopakoval, že je "vždy otevřen jednání" a že bude platit TF1 pouze za "služby s přidanou hodnotou spojené s kanály".

TF1 uvedl,a že "zkoumá právní kroky, které může učinit v návaznosti na toto (soudní) rozhodnutí". Provozovatel upozorňuje, že "francouzské domácnosti ve venkovních oblastech přicházejí o kvalitní zpravodajství, hlavní rodinná dramata a zábavu a významné sportovní události, zejména francouzské fotbalové zápasy".

Vypnutí stanic TF1 na platformách CANAL+ a TNTSAT se týká zhruba 5,4 milionů diváků, což představuje pro TF1 10 až 15% podíl na sledovanosti.

Programy TF1 jsou nadále dostupné v pozemním multiplexu ve Francii, na satelitní platformě Fransat a v OTT službě myTF1. Stanice jsou také dostupné v nabídkách telekomunikačních společností. Provozovatel TF1 v minulých dnech spustil FTA distribuci všech pěti svých programů ve vysokém rozlišení (HDTV) na hlavním evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E. Jde o totožnou pozici, kterou využívají CANAL+ a TNTSAT. Díky tomuto kroku jsou programy opět dostupné pro diváky obou platforem.

zdroj: Advanced television