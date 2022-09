Daniel Křetínský usiluje o M6

28.09.2022 10:04

DNES!

Největší francouzské televizní skupiny M6 a TF1 dlouho usilovaly o fúzi. V minulých dnech nakonec obě skupiny oznámily, že ohlášené sloučení obou společností se ruší. Po této informaci se objevili zájemci o podíly ve skupině M6.

Francouzský podnikatel Stéphane Courbit, předseda produkční společnosti Banijay, nabízí 20 eu za akcii za 48,3 procentní podíl společnosti Bertlelsmann, která drží podíl v M6.

Podle informací médií nabídku podal i Xavier Niel, který minulý týden získal 2,5% podíl v telekomunikační společnosti Vodafone, stejně tak o M6 má zájem český podnikatel Daniel Křetínský.

Bertlesmann požádala uchazeče, aby podali nabídku do minulého pátku. Krátký termín vysvětlila obnovením licence, o kterou je potřeba požádat do května příštího roku. Prodej M6 by měl proběhnout do konce října letošního roku. Antimonopolní úřad a nový mediální regulátor Arcom budou mít dostatek času na posouzení změny vlastníka.

zdroj: BroadbandTVnews